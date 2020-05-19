عرض العيد.. اشتري IPHONE 7 Plus بـ 4000 جنيه

مع اقتراب عيد الفطر المبارك بدأت العديد من المتاجر الشهير بطرح أفضل العروض على هواتفها الذكية، خاصةً هواتف آيفون المعروف عنها سعرها المرتفع، حيث بات يمكنك شراء نسختك من هاتف iPhone 7 plus
المميز بأقل من نصف سعر تقريبًا، والتمتع بتصميم أنيق وأداء سلس، وكاميرا مميزة من خلال هذا العرض.
وبحسب تك رادارالتقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32جيجابايت، باللون الأسود مقابل 250 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 4000 جنيه مصري.
ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد على متجر bestbuy المعتمد لدى شركة آبل، بنسخة من الهاتف الشهير آيفون 7 بلس
، والذى تم إصداره فى عام 2016.
ويقدم iPhone 7 plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع بطارية سعة 2900 مللى أمبير.
كما أن iPhone 7 plus يقدم كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، و متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء و الأتربة.
يمكنك شراء نسختك من هاتف آيفون 7 بلس نسخة 32 جيجابايت باللون الأسود من هذا الرابط
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