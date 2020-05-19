عرض العيد.. اشتري IPHONE 7 Plus بـ 4000 جنيه

سعة 32جيجابايت، باللون الأسود مقابل 250 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 4000 جنيه مصري.





ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد على متجر bestbuy المعتمد لدى شركة آبل، بنسخة من الهاتف الشهير آيفون 7 بلس ، والذى تم إصداره فى عام 2016.

ويقدم iPhone 7 plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع بطارية سعة 2900 مللى أمبير.



