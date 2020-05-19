"مع بعض هنقدر".. المنيا تواصل أعمال النظافة والتطهير

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال مبادرة "مع بعض هنقدر" من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية الصليبة، التابعة لمجلس مجلس قروي شوشة، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، إجراء أعمال الرش والتطهير، بقرية طمبدى.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال مبادرة "مع بعض هنقدر" من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية الصليبة، التابعة لمجلس مجلس قروي شوشة، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، إجراء أعمال الرش والتطهير، بقرية طمبدى.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال مبادرة "مع بعض هنقدر" من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية الصليبة، التابعة لمجلس مجلس قروي شوشة، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، إجراء أعمال الرش والتطهير، بقرية طمبدى.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال صرف المعاشات من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بمكتب بريد عطف حيدر، بالإضافة إلى الاستمرار في اعمال النظافة، ورفع المخلفات بالوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود.



