المحكمة الدولية تقبل استئناف مانشستر سيتي بشأن الحرمان الأوروبي

أعلنت المحكمة الدولية، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف نادي

الإنجليزي، بخصوص منعهم من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين، بسبب مخالفته لقواعد اللعب المالي النظيف.