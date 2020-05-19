المحكمة الدولية تقبل استئناف مانشستر سيتي بشأن الحرمان الأوروبي

أعلنت المحكمة الدولية، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بخصوص منعهم من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين، بسبب مخالفته لقواعد اللعب المالي النظيف.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر حرمان نادي مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين، بدءًا من الموسم المقبل، إضافة إلى تغريمه مبلغ 30 مليون يورو، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن المحكمة الدولية قبلت استئناف السيتي ضد قرار الحرمان الأوروبي، وستستمع لمسئولي السيتي أيام 8، 9، 10 يونيو القادمين.
وكان مسئولو السيتي يتوقعون أن تستمع المحكمة الدولية لشكواهم شهر مايو الجاري، لكن أزمة فيروس كورونا أجلت جلسات الاستماع للشهر المقبل.
وتأهل نادي مانشستر سيتي لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكان قد فاز على نادي ريال مدريد في مباراة الذهاب خارج أرضه بهدفين مقابل هدف.