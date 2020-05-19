أستاذ بعلوم القاهرة: لا يجوز عودة النوادي والمطاعم وتعلق الدراسة.. ويقترح بناء جامعات حكومية في المدن الجديدة

وأضاف الحسيني، لـ"صدى البلد"، أن في مثل الحالة الحالية من تفشي فيروس كورونا ، فنحن مضطرين إلى خلط النظامين مع بعض؛ التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي، مطالبًا بوجود مدرجات أكثر تستوعب عدد الطلاب الكبير في الجامعات الحكومية.





وتابع الدكتور هاني الحسيني، أن لا يجوز أن تعود المطاعم والنوادي، ويترك التعليم، لافتًأ إلى أن الكليات العملية لا تقبل أن يتخرج منها الطالب دون التدريبات، موضحا تجربة كلية العلوم بجامعة القاهرة، بتميز التعليم بها لقلة عدد الطلاب.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمي، وشدد على دعم آليات التعلم عن بعد في الجامعات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة الخاصة بالتباعد الاجتماعي وتطهير وتعقيم كافة المنشآت بمختلف الجامعات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.