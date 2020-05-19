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تعليم

أستاذ بعلوم القاهرة: لا يجوز عودة النوادي والمطاعم وتعلق الدراسة.. ويقترح بناء جامعات حكومية في المدن الجديدة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:31 م
الدكتور هاني الحسيني
الدكتور هاني الحسيني - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
قال الدكتور هاني الحسيني أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن عملية التعليم عن بعد أثبتت كفاءة ضعيفة، وذلك في ظل رداءة شبكة الإنترنت في مصر، وعدم وجود أجهزة حاسب آلى للطلاب للتواصل والتعلم عليه، وكذلك أسعار اشتراك الإنترنت المرتفعة.

وأضاف الحسيني، لـ"صدى البلد"، أن في مثل الحالة الحالية من تفشي فيروس كورونا، فنحن مضطرين إلى خلط النظامين مع بعض؛ التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي، مطالبًا بوجود مدرجات أكثر تستوعب عدد الطلاب الكبير في الجامعات الحكومية.

وأِشار أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، إلى أن جامعة القاهرة تستقبل عدد كبير من طلاب مدينة 6 أكتوبر، مقترحًا أن يتم بناء جامعة حكومية في تلك المدينة لاستيعاب عدد الطلاب، مؤكدًا أنها ستحل مشكلة زحام المواصلات، وعدد الطلاب في المدرج.

وتابع الدكتور هاني الحسيني، أن لا يجوز أن تعود المطاعم والنوادي، ويترك التعليم، لافتًأ إلى أن الكليات العملية لا تقبل أن يتخرج منها الطالب دون التدريبات، موضحا تجربة كلية العلوم بجامعة القاهرة، بتميز التعليم بها لقلة عدد الطلاب.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمي، وشدد على دعم آليات التعلم عن بعد في الجامعات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة الخاصة بالتباعد الاجتماعي وتطهير وتعقيم كافة المنشآت بمختلف الجامعات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.


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