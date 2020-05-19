AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كواشف حرارة على البوابات وارتداء الكمامات.. هكذا استعدت جامعة القاهرة لامتحانات الفرق النهائية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:03 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
عبد الله على
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تشكيل لجنة عليا برئاسته، لوضع القواعد والإجراءات والترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس، وطلاب الدراسات العليا والمقرر عقدها الأول من يوليو المقبل، طبقا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات.

وقال الدكتور الخشت، إن اللجنة ستعمل علي الانتهاء من كافة الترتيبات الاستراتيجية الخاصة بالامتحانات، وذلك وفقا لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، بشأن عقد امتحانات الجامعات.



وأكد الدكتور الخشت، مراعاة التباعد والسلامة وبما يناسب أعداد كل كلية مع قاعات الامتحانات، وضمان التزام جداول الامتحانات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء من حيث أيام الامتحانات أو ساعاتها، أو من حيث اتساقها بين مختلف الكليات، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية سواء من حيث التهوية وتطهير الاماكن يوميا خلال فترة الامتحانات أو غيرها.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة ستتخذ التدابير اللازمة وإجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا من حيث ارتداء الكمامات واستخدام كواشف الحرارة علي الطلاب قبل دخول الإمتحانات، أو عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي سيجري بها الامتحانات وذلك حفاظًا علي صحة كافة المنظومة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوي داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعتا سوهاج والقاهرة توقعان اتفاقية شراكة في مجال التعليم المدمج

كليات جامعة القاهرة تواصل رفع المقررات الدراسية إلكترونيًا

لطلاب جامعة الفيوم.. 7 مايو إعلان تفاصيل تقديم الأبحاث وتسليمها في 30 مايو

جامعة القاهرة تعتمد نظام الأبحاث للتقييم في جميع الكليات.. تستجيب لكلية هندسة بمد فترة الدراسة حتى منتصف مايو.. و«العلاج الطبيعي» توضح لطلابها: لن نعتد بخلاف هذا النظام

كل ما تريد معرفته عن كيفية احتساب درجات الترم الثاني بجميع كليات جامعة الزقازيق.. تفاصيل

التعليم: امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو والجدول خلال 48 ساعة.. وامتحانات السنة النهائية فى الجامعات والمعاهد مطلع يوليو.. والأوقاف: بث صلاة العيد عبر الإذاعة والتليفزيون المصري

ترشيحاتنا

4001 حالة تم شفاؤها.. استشاري طب وقائي يكشف عن موعد وصول مصر لمرحلة ذروة انتشار كورونا

مصر تجلي العالقين بسبب كورونا في 3 دول عربية اليوم

البحوث الفلكية: الأحد أول أيام عيد الفطر

الكمامات القماش سلاح الدولة ضد كورونا.. صحة البرلمان تؤكد فعاليتها في مواجهة الفيروس.. ونائبة توضح شروط استخدامها وتطالب بصرفها على بطاقات التموين

وفاة الشيخ صالح كامل.. قصة اعتزال صفاء أبو السعود بعد زواجها

بعد حوارها الجريء مع صدى البلد.. ثراء جبيل تتصدر جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيئة الحظ.. إطار سيارة طائر يطيح بسيدة أرضا أثناء سيرها في الشارع.. شاهد

بالبنطلون المقطع والشراب الشبيكة.. دومنيك حوراني في جلسة تصوير جديدة

مصادفة لا تُصدق.. طبيب ينجح في علاج جراح قلب أنقذه من الموت قبل 21 عاما