كواشف حرارة على البوابات وارتداء الكمامات.. هكذا استعدت جامعة القاهرة لامتحانات الفرق النهائية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، تشكيل لجنة عليا برئاسته، لوضع القواعد والإجراءات والترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس، وطلاب الدراسات العليا والمقرر عقدها الأول من يوليو المقبل، طبقا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات.





وقال الدكتور الخشت، إن اللجنة ستعمل علي الانتهاء من كافة الترتيبات الاستراتيجية الخاصة بالامتحانات، وذلك وفقا لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، بشأن عقد امتحانات الجامعات.













وأكد الدكتور الخشت، مراعاة التباعد والسلامة وبما يناسب أعداد كل كلية مع قاعات الامتحانات، وضمان التزام جداول الامتحانات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء من حيث أيام الامتحانات أو ساعاتها، أو من حيث اتساقها بين مختلف الكليات، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية سواء من حيث التهوية وتطهير الاماكن يوميا خلال فترة الامتحانات أو غيرها.



