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ديني

أمين الفتوى: إخراج زكاة الفطر حبوبا قد يعود بالخسارة على الفقراء.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:20 م
أمين الفتوى: إخراج
أمين الفتوى: إخراج زكاة الفطر حبوبا قد يعود بالخسارة
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محمد شحتة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة الفطر الأصل فيها أن تخرج حبوبا ، لكن المختار في الفتوى أن إخراج القيمة جائز ولا شئ فيه. 

وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبا أو قيمتها المالية، ومن فعل هذا أو ذاك حصل على الثواب والأجر من الله.

وأشار إلى أن الأفضل هو الذي يعود إلى حالة الفقير فمن كانت حالته تستلزم الحبوب فيكون الأفضل إخراجها حبوبا، ومن كانت حالته تفضل القيمة المالية فهي الأفضل.

وأوضح أن بعض الناس تخرج لهم زكاة الفطر حبوبا فيضطرون لبيعها لأنهم في غير حاجة إليها فيبعونها بأقل من ثمنها فيسخرون فيها، فكان من الأولى أن تخرج لهم قيمتها فيستفيدون من ثمنها الحقيقي أفضل.

وذكر أن كثير من الفقهاء يرون أن إعطاء قيمة زكاة الفطر للفقير أفضل، وبعدها يكون الفقير أدرى بحاجته فإذا كان في حاجة إلى المال فالمال معه، وإذا كان في حاجة إلى الحبوب سيشتريها بما معه من المال.

قيمة زكاة الفطر تعادل صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.

قيمة زكاة الفطر 2020 في مصر بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة لمن أراد، وأخذت دار الإفتاء المصرية برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
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