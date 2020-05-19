رئيس مياه الشرب بالقليوبية: حظر دخول منشآت الشركة بدون كمامة

أصدر المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشركة فى القليوبية قرارا بحظر دخول أي فرد من العاملين بالشركة أو من خارجها للديوان العام او لأى فرع تابع للشركة شامل مراكز خدمه العملاء وادارات الطوارئ دون إرتداء الكمامة.









وقال مجاهد فى بيان له اليوم إن القرار ياتى فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وأكد على إدارات الأمن والشئون الادارية تنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.





كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرر حظر دخول أي مواطن أو موظف عام لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة.





وقال محافظ القليوبية، إن القرار ياتى فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.