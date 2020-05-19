كل ما تريد معرفته عن شاحن تربو السيارة ومميزاته وعيوبة

يعتبر شاحن تيربو السيارة هو الشاحن الهوائي الذي يزيد من سرعة السيارة الذي تم أختراعة عن طريق شركة فولفو على يد العالم السويسري الفرد بوتشي التي أرادات أن تزيد سرعة المحرك بأقل تكلفة، واصبح شاحن تيربو السيارة هو القاسم المشترك في معظم السيارات الرياضية والفاخره وغيرها من السيارات التي تكون القوة هدفا لها.





ولكن سرعان ما أنتشر هذا الأختراع في عالم السيارات فتراه الأن في معظم السيارات الفارهة و بعض السيارات الصغيرة و بالتأكيد في كل السيارات الرياضية و رغم كل الأمكانيات التي أضافها هذا الأختراع الى السيارات ألا أنه سهل الصنع جدآ و غير مكلف لهذة الشركات لكنة يزيد من ثمن السيارة في القيمة التجارية بلاشك .





وبدء عمل شاحن تيربو السيارة على المحركات الكبيرة للشاحنات الى أن توصلت الشركات الى تصغير حجم المحرك لتقليل أستهلاك الوقود .





آلية وطريقة عمل وتشغيل التيربو :





عند بدء عمل السيارة يدخل الهواء إلى المحرك و يكون بحجم بسيط و عند سخونة الهواء يتمدد داخل المحرك ويتمدد بشكل أكبر و يبدء عمل محرك التربو من بيستم ألى الأخر و تبدأعمليه عمل التربو بشكل عكسي من أتجاه العادم الخارج من السيارة عند خروج هذا العادم يمر على المرحلة الأولى وهنا يأتي دور الكومبريسور





الكمبروسر ( Compressor) وظيفتة سحب الهواء من خارج السيارة الى داخل المكينة و يتكون من قطعتين المروحة الأولى تبدء بالعمل و الدوران بسرعة هائلة و التي تقوم بتسخين الهواء الموجود داخل المحرك و ينتقل إلى المروحة الثانية في الجهة المقابلة التي يقوم بعمل 280 ألف لفة بالدقيقة و يذهب هذا الهواء إلى المبرد " القطعة الثانية " مبرد الهواء ( intercooler) و وظيفتها تبريد الهواء المضغوط المتجهة ألى محرك السيارة و بمساعدة الهواء القادم من الجهة المقابلة للسيارة " عكس أتجاه السير والذي يعيد الهواء مرة أخرى بكميات أكبر إلى المحرك و يقوم بعدها كمبيوتر السيارة بعمل معادلة تجعل كمية الهواء و يجعل كمية الوقود تعادل كمية الهواء داخل المحرك الذي يمر على بلف البيستم Blow of valve و عند أعادة الدورة يمر على بلف Wastea ate و مدخل زيت لسهولة عمل المراوح و مدخل تبريد للمساعدة في سرعة المراوح





قطعة الثالثة التوربين ( Turbine ) و وظيفتها توزيع الهواء الخارج من السيارة و يقوم التربو بزيادة سرعة المحرك ثلاث أضعاف سرعة المحرك على سبيل المثال أذا كان المحرك بسرعة 400 حصان فأن التربو ممكن أن يوصل سرعة المحرك ألى 1200 حصان تقريبآ و هذا فرق كبير جدآ





مميزات شاحن التيربو :





من أهم مميزات شاحن التيربو أنك تتمكن عزيزي السائق دائمآ من التحكم فية على عكس نظام super charger لأنه يعمل مع عدد دورات المحرك فكلما زادت دورات المحرك فكلما زادت عدد لفات التربو تلقائيا و يمكن أضافة جهاز للتحكم في قوة التربو ( Boost controller ) فمثلا يتم ضبط الجهاز آليا بحيث لا يقوم عمل التربو الا عند وصول المحرك ألى 3000 دورة أو أكثر على حسب أختيارك في بداية البرمجة و من أشهر هذة الشركات التي تقوم بصناعة هذة التقنية شركة TRD , GREADY لكن بطبيعة الحال أن كما لكل شئ مميزات هناك أيضا بعض العيوب التي قد يسببها نظام التربو في السيارة





عيوب نظام التيربو :





تغير حجم الريداتير أو تركيب ريدتير رياضي، و تركيب التربو في مكان بعيد عن المحرك ، و تركيب مبرد داخلي للمحرك لتقليل درجة الحرارة ( Intercooler ) ، تغير نظام العادم في السيارة ( Exhaust system ) حتى لا ترتفع درجة حرارة الماتور، عمل فتحات في الغطاء الأمامي للسيارة ، و عند تركيب تربو أضافي بشكل خاطئ قد يؤدي الي أحتراق السيارة.