أمير عيد يشارك فى التوعية ضد فيروس كورونا: شعور حلو إنى أنقذ حياة إنسان

شارك نجم فرقة كاريوكى أمير عيد فى حملة توعوية بمرض التهابات الأمعاء المناعية تحت اسم "بنحب الحياة" بهدف الكشف المبكر عن المرض، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمى لأمراض الأمعاء المناعية.
وبث أمير عيد فيديو عبر خلاله عن سعادته للمشاركة فى الحملة قائلا: شعور حلو إنى أنقذ حياة إنسان.. من خلال الحملة حسيت إن ليا تأثير.. وبشارك فى المجتمع بشكل كويس".
التوعية بالمرض بدأتها حملة "بنحب الحياة" عام 2018 ، وأضيئت الأهرامات الثلاثة فى هذا العام باللون الأرجوانى، وفى 2019 أضىء برج القاهرة بنفس اللون وشارك فيها عدد من نجوم الفن والإعلام أبرزهم النجمة كارمن سليمان والفنان مراد مكرم والفنان خالد منصور والنجمة مريم الخشت ومقدم البرامج شريف نور الدين والمذيعة يارا الجندى ، والغواص العالمي أحمد جبر ومؤسس حركة كايرو رانرز إبراهيم صفوت والمدون عمرو الأعور.
وداء كرون هو التهاب مزمن يصيب الجهاز الهضمى والأمعاء، أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى الطبيب "كرون غيزيمبيرغ"، الذى اكتشف المرض عام 1932، اسباب المرض هى اختلال فى الاستجابة المناعية لبعض العوامل البيئية المختلفة و الذى يكون مصاحبا فى بعض الأحيان لاختلال فى بعض الجينات.
طرح مؤخرا أمير عيد مطرب فرقة كايروكى قد طرح أغنية تجمعه بالفنان أحمد بهاء مطرب فريق شارموفرز وهما يغنيان أغنية جديدة تحمل اسم "خلي بالك من الفيروس"، والتي تتضمن نصائح وتوجيهات بعدم النزول إلى الشارع وعدم التواجد في التجمعات وتقليل السلام ومنع تبادل القبلات بين بعضنا البعض.