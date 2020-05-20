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فن

أمير عيد يشارك فى التوعية ضد فيروس كورونا: شعور حلو إنى أنقذ حياة إنسان

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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محمد نحلة
شارك نجم فرقة كاريوكى أمير عيد فى حملة ‏توعوية بمرض التهابات الأمعاء المناعية تحت اسم ‏‏"بنحب ‏الحياة" بهدف الكشف المبكر عن المرض، وذلك تزامنًا مع اليوم ‏العالمى لأمراض الأمعاء المناعية.‏

وبث أمير عيد فيديو عبر خلاله عن سعادته ‏للمشاركة فى الحملة قائلا: شعور حلو إنى أنقذ حياة إنسان.. ‏من خلال ‏الحملة حسيت إن ليا تأثير.. وبشارك فى المجتمع بشكل كويس". ‏

التوعية بالمرض بدأتها حملة "بنحب الحياة" عام 2018 ، وأضيئت الأهرامات ‏الثلاثة فى هذا العام باللون ‏الأرجوانى، وفى 2019 أضىء برج القاهرة بنفس ‏اللون وشارك فيها عدد من نجوم الفن والإعلام أبرزهم ‏النجمة كارمن سليمان ‏والفنان مراد مكرم والفنان خالد منصور والنجمة مريم الخشت ومقدم البرامج ‏شريف ‏نور الدين والمذيعة يارا الجندى ،  والغواص العالمي أحمد جبر ومؤسس ‏حركة كايرو رانرز إبراهيم صفوت ‏والمدون عمرو الأعور.‏

وداء كرون هو التهاب مزمن يصيب الجهاز الهضمى والأمعاء، أطلق عليه ‏هذا الاسم نسبة إلى الطبيب ‏‏"كرون غيزيمبيرغ"، الذى اكتشف المرض عام ‏‏1932، اسباب المرض هى اختلال فى الاستجابة المناعية ‏لبعض العوامل البيئية المختلفة و الذى يكون مصاحبا فى بعض الأحيان لاختلال فى بعض الجينات.‏

طرح مؤخرا أمير عيد مطرب فرقة كايروكى قد طرح أغنية تجمعه بالفنان أحمد بهاء مطرب فريق شارموفرز وهما ‏يغنيان أغنية جديدة تحمل اسم "خلي بالك من الفيروس"، والتي تتضمن نصائح وتوجيهات بعدم النزول إلى الشارع وعدم ‏التواجد في التجمعات وتقليل السلام ومنع تبادل القبلات بين بعضنا البعض.‏
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