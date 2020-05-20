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محافظات

مستقبل وطن يوزع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية في كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:36 م
توزيع المساعدات الغذائية
توزيع المساعدات الغذائية
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محمود زيدان
وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، 7000 كرتونة مواد غذائية، بمراكز مطوبس، وقلين، ومركز وبندر كفر الشيخ، على الأسر الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة  "حياة كريمة لشعب عظيم"، وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة.

وقالت الدكتورة فريدة عبدة، أمين الحزب بمركز مطوبس، إنه في إطار مبادرة حياة كريمة،  جرى اليوم الأربعاء توزيع 2000 كرتونة وعبوة مواد غذائية، وكميات كبيرة من البطاطس، بمدينة مطوبس، وقرى المركز، للأسر المتضررة، من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، والأكثر احتياجًا، بمناسبة قرب حلول عيدالفطر المبارك.

وأشار، إيهاب المسمارى، أمين التنظيم بمركز مطوبس، الى أن المرحلة الثانية، من مبادرة حياة كريمة، جرى توزيعها اليوم، على الأسر الأكثر احتياجًا، بقرى الجزيرة الخضراء، والبصراط، وبريدعة، وخليج قبلى، وخليج بحرى، ومنية المرشد، وابيانة، وقومسيون شرق، وغيرها.

من ناحية أخرى، وفي إطار مبادرة حياة كريمة، وزعت أمانة قلين بقيادة العميد همام جودة، خلال الأيام الماضية 2000 كرتونة مواد غذائية على قرى المركز.

بينما وزعت أمانة مركز كفر الشيخ بقيادة محمد عماد، 1500 كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا، بالقرى كما وزعت أمانة بندر كفرالشيخ بقيادة طارق رشوان فى وقت سابق 1500 كرتونة أيضًا. 

يأتي هذا فى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق العديد من الفعاليات  والمبادرات المجتمعية، التى ينظمها الحزب، فى جميع المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين.

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