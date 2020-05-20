محافظ كفر الشيخ يطمئن على رئيس مدينة مسير عقب تعرضه لأزمة قلبية

زار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وائل فرج، رئيس مدينة مسير ، ونائب رئيس المدينة لحي شرق كفر الشيخ؛ للاطمئنان على حالته بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.





وأكد محافظ كفر الشيخ، تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، ومتابعة حالته أولًا بأول حتى مثوله التام للشفاء، وذلك في إطار متابعة الجهاز التنفيذي للمحافظة لأبنائه العاملين.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



