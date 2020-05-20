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محافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على رئيس مدينة مسير عقب تعرضه لأزمة قلبية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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محمود زيدان
زار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وائل فرج، رئيس مدينة مسير، ونائب رئيس المدينة لحي شرق كفر الشيخ؛ للاطمئنان على حالته  بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، ومتابعة حالته أولًا بأول حتى مثوله التام للشفاء، وذلك في إطار متابعة الجهاز التنفيذي للمحافظة لأبنائه العاملين.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وكان وائل فرج، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقائم بأعمال رئيس مدينة مسير، قد تعرض إلى وعكة صحية مفاجئة، نُقل على أثرها إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وخضع "فرج" إلى إجراء عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامة، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الشيخ، عقب نقله من المستشفى العام، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة؛ لإنقاذ حالته الصحية.

وأجرى الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، والدكتور وائل الفقي، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، عملية القسطرة القلبية والدعامة، لنائب رئيس مدينة كفر الشيخ.

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