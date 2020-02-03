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محافظات

محافظ كفر الشيخ يكلف وائل فرج رئيسًا لمدينة مسير

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم، قرارًا رقم 99 لسنة 2020م، بندب وائل فرج السيد مرزوق، نائبًا لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون حي شرق المدينة، للقيام بأعمال رئيس مدينة مسير بالإضافة إلى عمله الحالي، بصفة مؤقتة لحين شغلها عن طريق اللجنة الدائمة لقيادات الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية.

ويُعد وائل فرج من القيادات الشبابية المتميزة بوزارة التنمية المحلية، حيث بدأ عمله في المحليات بمركز ومدينة كفر الشيخ، رئيسًا لقرية الحمراء، ثم رئيسًا لقرية الحمراوي، ورئيسًا لقرية متبول بمركز ومدينة كفر الشيخ.

وتولى فرج عقب ذلك منصب نائب رئيس حي شرق كفر الشيخ، ثم نائبًا لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون حي شرق، حتى صدر قرار المحافظ الحالي تكليفه برئاسة مدينة مسير.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا مؤخرًا، بتحويل قرية مسير بمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ إلى مدينة، تضم قريتي مسير ومنية مسير.

ونص القرار على أن يُعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، بحيثُ يضمُ، مدينة كفر الشيخ (عاصمة المركز)، ومدينة سيدي غازي، ومدينة مسير، والوحدات المحلية لعدد من القرى، منها الحلافي، الخادمية، أريمون، الحمراء، كفر الحمراوي، متبول، كفر المنشي البحري.  

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محافظ كفر الشيخ يكلف وائل فرج رئيسًا لمدينة مسير
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