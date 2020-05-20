الأورمان تنظم معرضا لتوزيع 2000 قطعة ملابس بالمجان في كفر الشيخ "صور"

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية نظمت معرضًا لتوزيع 2000 قطعة ملابس جديدة وبالمجان تمامًا على الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل بقرية أبوسكين مركز الحامول.





وأكد "شعبان" في بيان، الأربعاء، أن المعرض يتم مع مراعاة البعد الاجتماعى ومنع تجمع وتكدس المواطنين وذلك حرصًا على السلامة العامة وتماشيًا مع قرارات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية فيما يخص طرق مواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح شعبان أن الجمعية تهدف من خلال توزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعايا ادخال السعادة على قلوبهم فى أيام العيد المباركة.





وأشار رئيس الجمعية إلى أن توزيع الملابس الجديدة يأتى في إطار خطة دعم إنسانية متكاملة للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم، مع مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.





وذكر أن الجمعية نجحت خلال شهر رمضان المبارك في توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 ألف كيلو لحوم في القرى الأكثر احتياجًا وفي العزب والنجوع والكفور بمحافظة كفرالشيخ، وبالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة ومن خلال مكتب مشروعات الأورمان بكفرالشيخ وتحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الاجتماعي.



