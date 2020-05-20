مستقبل وطن يوزع 2500 شنطة مواد غذائية على الأولي بالرعاية والأرامل والأيتام ضمن مبادرة حياة كريمة

وزع حزب مستقبل وطن ، فى محافظة الوادى الجديد، كميات من الشنط الرمضانية والدعم التمويني والغذائي للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة الوادي الجديد، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام.





أكد النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، توزيع 2500 حقيبة غذائية بمناسبة الاحتفال بليلة القدر العظيمة، واستكمالا لمبادرة حياة كريمة لشعب عظيم. وذلك في جميع مراكز وقري المحافظة، بإشراف أمناء المراكز الخمسة، وأعضاء هيئات مكاتب المراكز والاقسام وأعضاء الحزب، وذلك بتوصيل الدعم لمنازل الأسر الأولي بالرعاية.





أضاف جمال، أنه جري توزيع 2500 حقيبة تموينية على المراكز الإدارية الخمسة وقراهم، بواقع 750 حقيبة في مركز الخارجة و750 في مركز الداخلة، و400 في مركز الفرافرة، 350 في مركز باريس، و250 في مركز بلاط، حيث استطاع الحزب الوصول لمعظم الاسر المحتاجة فعلا للدعم العيني، حيث تولى الحزب تحديد الاكثر احتياجًا ومن أضير بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد -19".





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أشار جمال، إلى توزيع الدعم على الفقراء والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر العمالة غير المنتظمة والأكثر احتياجا والأولي بالرعاية.





ولفت جمال، إلى الحزب مستمر في كل المشاركات المجتمعية والمبادرات التي تحقق حياة كريمة لشعب عظيم مقدمًا الشكر لشباب الحزب والقيادات وجميع الأمانات وأعضاء الحزب على العمل الجاد الذي تحقق بطريقة جماعية.