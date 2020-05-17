مستقبل وطن يكرم الأمهات العظيمات بمركزي منفلوط وأسيوط.. صور

كرمت مبادرة "أمهات عظيمات" بالتعاون مع أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، السيدات الفائزات في المسابقة بمركزي منفلوط ومركز أسيوط، وهن "فاطمة عبد الرحمن فرغلي وعائشة عطا محمد وثناء عبدالغني أحمد من مركزي منفلوط ومركز أسيوط.









كما شمل التكريم ميرفت عطا سيف من أمانة أول أسيوط وسميحة كامل جرجس أول أسيوط وهناء عبد السلام سلمان أول أسيوط ونادية منتثل عبد الملاك وفاطمه يوسف محمد سمير من أمانة ثان أسيوط.









وأقيمت المسابقة تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب والمهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتورة عبير فاروق مراد عضو أمانة المرأة المركزية المشرفة علي أمانتي المرأة بأسيوط وبني سويف والدكتورة جيهان درويش أمينة المرأة بأمانة أسيوط وحضور عدد من أمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة المكتب وأمناء المراكز.









وقال المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المسابقة نظمت تحت شعار "أمهات عظيمات" وذلك في إطار الدور الاجتماعي والخدمي الذي يقوم به الحزب لدعم المرأة المصرية.









وأوضح " عمر" إنه تم تشكيل لجنة مختصة تكونت من مجموعة من المتخصصين لاستقبال أوراق المرشحات للمسابقة وفحصتها طبقًا للمعايير المتبعة،حيث تقدم للمسابقة أكثر من ٥٠٠ سيدة على مستوي المحافظة فاز منهن ٢٣ سيدة من مختلف مراكز المحافظة، عقب فحص المتقدمات، مشيرا إلى إنه فور إعلان أسماء الفائزين تم الإتصال بجميع الأمهات الفائزات وتهنئتهن تليفونيًا خاصة وإن الحزب يولي أهتمامًا كبيرا بالمرأة ويكرمها في كافة المناسبات والأعياد وينظم مبادرات خصيصا من أجلها.









وقالت الدكتورة عبير فاروق مراد، إن المسابقة أعلن عنها في شهر مارس الماضي وتم فتح باب الاشتراك وتقدمت للمسابقة المئات من السيدات وتم اختيار ٢٣ أم عظيمة وكان من المقرر إقامة حفل كبير لتسليمهن الجوائز ولكن تم إرجاء الأمر لحين انتهاء جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات وقائية واحترازية. ،موضحة إن مستقبل وطن لا يتوقف عن العمل والمشاركة المجتمعية ،حيث قرر الحزب التوجه إلى جميع مراكز المحافظة لتسليم الأمهات الفائزات جوائزهن في مراكزهن تقديرًا واحترامًا لكفاحهن وصمودهن في مواجهة مصاعب الحياة.









حضر حفل توزيع الجوائز من هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بأسيوط إيهاب عبد الحميد أمين تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو لجنة التحكيم في مسابقة "أمهات عظيمات" ولولا عطا أمين أمانة الهيئات الإستشارية وهاني سلطان أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بأسيوط وعصام بداري أمين حزب مستقبل وطن بأمانة أول بأسيوط وأعضاء هيئة مكتب وقياداته بأول أسيوط ومجدي سليم أمين أمانة ثان بحزب مستقبل وطن بأسيوط وأعضاء هيئة مكتب الحزب وقياداته وجيهان درويش أمينة المرأة بأسيوط.









وقال مجدي سليم أمين أمانة أسيوط ثان بحزب مستقبل وطن خلال فعاليات المسابقة، إن فضل الوالدين وخاصة الأم المثالية ودورها في المجتمع كبير،مضيفًا أن هذه الفعاليات لها مردود إيجابي في الشارع الأسيوطي، مشيرًا إلى أن الحزب سيواصل دعمه للدور المجتمعي من خلال هذه الفعاليات بكافة مراكز وقرى أسيوط.