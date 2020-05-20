مستقبل وطن يوزع 5 آلاف جهاز كهربي للأسر أكثر احتياجا بقرى المحافظات

قدم حزب مستقبل وطن ، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصرى، من خلال تقديم خمسة آلاف جهاز كهربائي متنوعة ومختلفة، للأسر الأكثر احتياجا في مائة قرية بمختلف محافظات مصر، وبمناسبة ليلة القدر.





وقال الحزب خلال رسالته: "نتمنى أن نكون عاهدنا أهلنا ووفينا، تحت رعاية قائدنا البطل، وإننا كنا وما زلنا نؤكد كل يوم استمرار مسيرة العطاء وأننا سنظل نعمل من أجل مصر".







