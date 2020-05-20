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برلمان

مستقبل وطن يوزع 5 آلاف جهاز كهربي للأسر أكثر احتياجا بقرى المحافظات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:15 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
قدم حزب مستقبل وطن، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصرى، من خلال تقديم خمسة آلاف جهاز كهربائي متنوعة ومختلفة، للأسر الأكثر احتياجا في مائة قرية بمختلف محافظات مصر، وبمناسبة ليلة القدر.

وقال الحزب خلال رسالته: "نتمنى أن نكون عاهدنا أهلنا ووفينا، تحت رعاية قائدنا البطل، وإننا كنا وما زلنا نؤكد كل يوم استمرار مسيرة العطاء وأننا سنظل نعمل من أجل مصر".


يأتي هذا في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".
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