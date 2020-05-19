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أخبار البلد

السيسي: استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:11 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول التباحث بشأن آخر تطورات القضية الليبية. 

وأضاف "راضي" أن الرئيس أكد في كلمته أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها.

كما أكد الرئيس موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته ، وكذلك رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية.
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