كواليس خطيرة في أزمة محمد صلاح مع المنتخب المصري





وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان"، على إذاعة الشباب والرياضة:" محمد صلاح قبل مباراة الصعود لكأس العالم أمام الكونغو مختلف عن محمد صلاح بعد الصعود.. نجمه بذخ بشكل كبير بعد تلك المباراة وأخذ الجميع يقارونه بكبار الكرة العالمية وبدأ في التألق بشكل رهيب مع ليفربول ."





وأضاف:" كنت أعلم أن صلاح لن يأتي لحفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا ، وأخبرت مسئولي الاتحاد بذلك الأمر وسخروا مني ولم يصدقوا ذلك حتى تخلف صلاح عن الحفل بالفعل، هناك بعض الأمور تم تضخيمها في أزمة صلاح مع الاتحاد."





وأكمل:" لنا ما لنا وعلينا ما علينا في أزمة صلاح، صلاح ظُلم في بعض الأمور وظُلمنا نحن في بعض الأمور، هناك كواليس لن أفصح عنها في ذلك الوقت حتى لا نظلم صلاح.. وكيله له دور بكل تأكيد لأنه لا يعرف الوسط الرياضي المصري وطبيعة الحياة هنا، عندما تمتلك الشعبية في صفك يكون الحق معك وهو ما حدث مع صلاح في أزمته مع الاتحاد."





يذكر أن صلاح لم يحضر حفل جائزة افضل لاعب في أفريقيا والتي أقيمت بمصر مطلع هذا العام، والتي توج بها زميله السنغالي ساديو ماني