AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ساديو ماني: شعرت بالخوف بعد انضمام محمد صلاح إلى ليفربول

الخميس 14/مايو/2020 - 12:16 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
Advertisements
محمد السعيد
أكد ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أنه شعر ببعض الخوف على مكانه في الفريق، بعد انتقال محمد صلاح إلى الريدز.

وكان محمد صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017، قادما من نادي روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.


وقال ساديو ماني في تصريحات لصحيفة " ليفربول" إيكو":" شعرت ببعض الخوف بعد انضمام محمد صلاح إلى ليفربول، لكن كلوب كان يثق بي".

وأضاف:" كلوب طمأنني على مكاني في الفريق، وأبلغني أنني سألعب إلى حد الإرهاق".

وتابع:" كوتينيو كان على وشك مغادرة ليفربول، رغم ذلك لم يبغلني يورجن كلوب، باقتراب رحيل اللاعب.

وشارك ساديو ماني مع ليفربول في  مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما هدفا، وصنع 9 آخرين.

يذكر أن الحكومة البريطانية، منحت رابطة الدوري الإنجليزي، الأثنين الماضي، الضوء الأخضر لاستئناف البريميرليج، بداية من شهر يونيو المقبل، بعد توقف دام أكثر من شهرين.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجيلزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح وساديو ماني يقودان ليفربول أمام بورنموث بـ الدوري الإنجليزي

كلوب يمدح محمد صلاح بعد مباراته الـ 100 في الدوري الإنجليزي

صلاح وماني صداع في رأس ليفربول

ترشيحاتنا

حكايات رمضانية.. تعادل مثير بين الأهلي والزمالك قاريًا.. وإنهاء عقدة استمرت 20 عاما

محمد علاء لـ صدى البلد : مسلسل البرنس وصل أمريكا وأستراليا

كيفية صلاة التسابيح.. أمين الفتوى يوضح أذكارها وعدد ركعاتها وفضلها

لا تقبلها أو تختلط بها.. طبيب يحذر أصحاب القطط من كورونا

لرفع الوباء وإنقاذ البشرية.. واعظات الأزهر الشريف يشاركن في الصلاة من أجل الإنسانية

رضا عبدالعال يسخر من تصريح طارق حامد عنه في برنامج رامز جلال.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم 11 قرية في البحيرة

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة