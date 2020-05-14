ساديو ماني: شعرت بالخوف بعد انضمام محمد صلاح إلى ليفربول





وكان محمد صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017، قادما من نادي روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.









وقال ساديو ماني في تصريحات لصحيفة " ليفربول" إيكو":" شعرت ببعض الخوف بعد انضمام محمد صلاح إلى ليفربول، لكن كلوب كان يثق بي".





وأضاف:" كلوب طمأنني على مكاني في الفريق، وأبلغني أنني سألعب إلى حد الإرهاق".





وتابع:" كوتينيو كان على وشك مغادرة ليفربول، رغم ذلك لم يبغلني يورجن كلوب، باقتراب رحيل اللاعب.





وشارك ساديو ماني مع ليفربول في مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما هدفا، وصنع 9 آخرين.





يذكر أن الحكومة البريطانية، منحت رابطة الدوري الإنجليزي، الأثنين الماضي، الضوء الأخضر لاستئناف البريميرليج، بداية من شهر يونيو المقبل، بعد توقف دام أكثر من شهرين.





ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجيلزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.