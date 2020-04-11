ساديو ماني يتجاهل محمد صلاح في فريق أحلامه.. تفاصيل





وأتم ماني أمس عيد ميلاده الثامن والعشرين، واحتفل به الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مبرزًا تواضعه وأعماله الخيرية وأشار أنها أدت إلى نجاحه في اللعبة.





واختار ماني في فريق أحلامه كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، والبرازيلي رونالدينيو لاعب البارسا السابق والكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه، ومواطنه السنغالي الحاجي ضيوف، ولم يذكر محمد صلاح ولا كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.





يذكر أن الدوري الإنجليزي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.

كشف السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، عن فريق أحلامه المكون من 5 لاعبين في لعبة كرة القدم.