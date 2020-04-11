AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ساديو ماني يتجاهل محمد صلاح في فريق أحلامه.. تفاصيل

السبت 11/أبريل/2020 - 07:35 م
ساديو ماني ومحمد
ساديو ماني ومحمد صلاح
Advertisements
إسماعيل محمود
كشف السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، عن فريق أحلامه المكون من 5 لاعبين في لعبة كرة القدم.

وأتم ماني أمس عيد ميلاده الثامن والعشرين، واحتفل به الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مبرزًا تواضعه وأعماله الخيرية وأشار أنها أدت إلى نجاحه في اللعبة.

واختار ماني في فريق أحلامه كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، والبرازيلي رونالدينيو لاعب البارسا السابق والكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه، ومواطنه السنغالي الحاجي ضيوف، ولم يذكر محمد صلاح ولا كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن الدوري الإنجليزي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رونالدينيو يختار فريق أحلامه .. كريستيانو رونالدو خارج القائمة

تشافي: ميسي أفضل لاعب في التاريخ

ترشيحاتنا

بعد تسجيل 135 حالة.. لماذا ترتفع نسبة وفيات كورونا بمصر ؟

استراليا: دواء مضاد للطفيليات قادر على علاج فيروس كورونا في 48 ساعة.. تفاصيل

مرضى كورونا في مأزق.. أجهزة التنفس ما بين إنعاش القلب وإيقافه

وفاة أول طفل من قبائل الأمازون البرازيلية بفيروس كورونا

على الدراجة.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام

النائب العام يأمر بالتحقيق في تجمهر أهالى شبرا البهو لمنعهم دفن طبيبة الدقهلية المتوفاة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظر أكل الخفافيش في دولة أفريقية.. ما السبب

على الدراجة.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام

ماذا يحدث للجسم عند استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا