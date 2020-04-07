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رياضة

فخر أفريقيا.. محمد صلاح يتغزل فى الساحر السنغالي ساديو ماني

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:28 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
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عمرو الحلواني
تغزل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فى زميله السنغالي ساديو ماني نتيجة المستويات المميزة التى يقدمها يوما يلو الآخر مع الريدز.

وقال محمد صلاح خلال فيديو ترويجي للفيلم الوثائقي عن النجم السنغالي الكبير ساديو  ماني: "مانى لاعب محترف ويعرف جيدًا ما يريد أن يفعله".

وأضاف: "ساديو ماني يقاتل لتحقيق ما يريد فهو لاعب رائع".

ويعد صلاح ومانى اللاعبين الأفضل فى الوقت الحالى داخل القارة الإفريقية فى ظل المستويات الرائعة التي يقدموها مع ليفربول ومساهمتهما الكبير فى حصد لقب دوري أبطال أوروبا بجانب الاقتراب من حصد لقب الدوري الإنجليزي.

وكان أليسكندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" زف بشرى سارة لفريق ليفربول الذى يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الكروي الجاري رغم انتشار فيروس كورونا الخطير.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي إن كل الطرق تؤكد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي تحت أى مسمى سواء تم استكمال الدوري أو من عدمه، مشيرا إلى أنه لا يرى أى طريق سوى تتويج الريدز باللقب فى ظل فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه.
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