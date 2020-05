إجلاء الآلاف من منازلهم بسبب الفيضانات بولاية ميشيجان الأمريكية.. فيديو

طالبت السلطات الأمريكية من ما يقرب من 10 آلاف شخص بإخلاء منازلهم في ولاية ميشيجان الأمريكية، بسبب الفيضانات التي ضربت الولاية الأمريكية.

وقال حاكم الولاية إنه جرى الإبلاغ عن وقوع إصابات، بالإضافة إلى إجلاء الالاف من المواطنين مع استمرار تدفق المياه.

فيما قال حاكم ولاية ميشيجان جريتشين ويتمان للصحفيين اليوم إنه لا توجد تقارير عن خسائر بشرية نتيجة للفيضانات في ميدلاند.

وحثت وزارة النقل في الولاية السكان على التحقق من صفحة "Mi Drive" بالولاية قبل الخروج إلى الشوارع ، حيث تأثرت عدة طرق رئيسية بالفيضانات.

وانهار سدان في الولاية بتعرضها لفيضانات عنيفة، ما أسفر عن انهيار المنازل ايضا.

These photos of Midland County were captured this morning by MSP Aviation. @CityofMidlandMI @midlandcountymi @MichEMHS pic.twitter.com/WcWOgYxWVe