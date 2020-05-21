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توك شو

برلمانية تطالب المؤسسات بتوفير الكمامات مجانا لمنع تداول "الدوارة"

الخميس 21/مايو/2020 - 12:19 ص
النائبة أمال رزق
النائبة أمال رزق الله
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محمود محسن
أكدت النائبة آمال رزق الله، أن المواطنين وقعوا ضحية ما يعرف بالكمامة الدوارة، فى ظل جائحة فيروس كورونا خاصة خلال تعاملهم مع المؤسسات والبنوك.

وأصافت "رزق الله" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناه الأولى المصرية أنه على المؤسسات التى تفرض دخول المواطنين بالكمامة، أن توفرها لهم، موضحة أن البنوك التى فرضت ذلك على عملائها عليها أن تمنحها لهم بالمجان.


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وتابعت:"بنطالب واحد مش عارف مصلحته فين ..وعليه أقل حاجة يجب أن أوفر له الكمامة".

وتابعت أنه يجب توفير الكمامات بشكل كبير خاصة أن الناس تسعى لقضاء مصالحها.

وأشارت آمال رزق الله انه حتى نوقف مثل هذه الظواهر السلبية التى تهدد المواطنين يجب توفير الكمامات لهم. 


وأوضحت أن البنوك تستفيد من عملائها، وعليها توفير الكمامات للمواطنين: "الناس غلابة وهتعمل إيه عاوزة تقضى مصالحها.
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