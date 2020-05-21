AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد عبد الغفار: الدولة تتوقع دائما زيادة الحالات عن المعدل الحقيقي

الخميس 21/مايو/2020 - 10:39 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
Advertisements
نورهان رأفت
قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر في طريقها لنظرية الواحد الصحيح من الإصابات، وهذا يعني أن كل مصاب له القدرة على عدوى شخص واحد أو أقل بفيروس كورونا.
وأضاف خالد عبد الغفار في كلمة له خلال افتتاح مشروع بشاير 3 بمدينة الإسكندرية، اليوم، الخميس، أن الدولة حريصة على وضع تنبؤات مستقبلية لعدد الإصابات، وتوقع زيادة الإصابات في أية وقت، كما توقعت رئاسة الوزراء وصول الإصابات إلى 100 إصابة في الأول من أبريل كإجراء احترازي لتوفير سبل الرعاية الصحية إذا حدث ذلك.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، مشروع "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها وإعادتها لسابق عهدها.

وحي بشاير الخير 3 مخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم 11 ألف شقة سكنية تغير حياة 55 ألف نسمة من أهالي الإسكندرية.
وتعد المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير" الأكبر من نوعها، حيث تتمكن الإسكندرية من خلالها القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«بشاير الخير 3».. أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.. توفير حياة كريمة لـ 50 ألف مواطن.. عامان ونصف حولت غيط العنب بالإسكندرية من منطقة للصرف الصحي لمجتمع حضاري يليق بالمصريين

اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح مشروع بشائر الخير ٣ بالإسكندرية

شاهد| لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لافتتاح مشروع بشاير الخير 3.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع بشاير الخير 3 ..فيديو

الرئيس السيسي يفتتح مشروع بشائر الخير 3 بالإسكندرية .. بث مباشر

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروع بشاير الخير3.. فيديو

ترشيحاتنا

قبل العيد.. مشروب مذهل لنسف البطن والأرداف

الغسل من الجنابة بالصابون يجب في هذه الحالة

جزر سيشل تعلن خلوها من فيروس كورونا

صديق منسي يبكي على الهواء.. ويوجه رسالة عن الشهيد البطل

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الخميس 21 / 5 /2020

نادي برشلونة يستولى على أموال لاعبي أكاديميات أستراليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل opel تقرر تخفيض 21 ألف جنيه في أسعارها.. صور

بجلد التعبان.. ابنة فيفي عبده في أحدث إطلالة على إنستجرام

شيفروليه chevrolet تقرر خصم 60 ألف جنيه على أسعار ماليبو.. صور