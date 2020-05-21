خالد عبد الغفار: الدولة تتوقع دائما زيادة الحالات عن المعدل الحقيقي

وأضاف خالد عبد الغفار في كلمة له خلال افتتاح مشروع بشاير 3 بمدينة الإسكندرية، اليوم، الخميس، أن الدولة حريصة على وضع تنبؤات مستقبلية لعدد الإصابات، وتوقع زيادة الإصابات في أية وقت، كما توقعت رئاسة الوزراء وصول الإصابات إلى 100 إصابة في الأول من أبريل كإجراء احترازي لتوفير سبل الرعاية الصحية إذا حدث ذلك.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، مشروع "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها وإعادتها لسابق عهدها.





وحي بشاير الخير 3 مخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم 11 ألف شقة سكنية تغير حياة 55 ألف نسمة من أهالي الإسكندرية.

وتعد المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير" الأكبر من نوعها، حيث تتمكن الإسكندرية من خلالها القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.