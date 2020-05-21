فيديو لمذيع بقناة العربية يغازل زوجته على الهواء يثير تفاعلا على تويتر.. ما القصة؟





أثار مقطع فيديو لمذيع بقناة العربية يغازل فيه زوجته المذيعة بقناة العربية رشا الخياط، تفاعلا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية.. فماذا حدث؟





القصة بدأت حين كان المذيع بقناة العربية محمد الطميحي يطل عبر برنامج صباح العربية بالقناة ، متحدثا عن السباق الفني لمسلسلات شهر رمضان، وكانت المذيعة رشا الخياط زوجته تستضيفه عبر الهواء مباشرة.





وحين سألته المذيعة عن أي نجم يتابعه في رمضان، ردت زوجته بأنها تعلم أن زوجها من متابعي مسلسل الفنان محمد رمضان البرنس.





وقال الطيمحي " لا أعلم أي نجمة أخرى سوى رشا الخياط المذيعة في صباح العربية"، ليتبادلا الضحكات على الهواء مباشرة.





وأعاد محمد الطميحي مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقا عليه بعبارات من شعر نزار قباني:





لم تستطيعي، بَعْدُ، أن تَتَفهَّمي





أن الرجال جميعهم أطفالُ





إنِّي لأرفضُ أن أكونَ مهرجًا





قزمًا على كلماته يحتالُ

فإذا وقفت أمام حسنك صامتًا





فالصمتُ في حَرَم الجمال جمالُ





وتفاعل مغردون عبر الفيديو مشيدين بمغازلة مذيع العربية لزوجته على الهواء مباشرة.





وقالت مهيرة مقدمة البرامج في قنوات ام بي سي معلقة على الفيديو "والصمت في حرم لباقتك وجمال كلماتك جمال... الله يحفظكم لبعض أجمل ثنائي".







