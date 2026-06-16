قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزي توفر في فاتورة الكهرباء أثناء الصيف .. نصائح فعّالة
أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب
كأس العالم .. باركولا يضيف الثاني لفرنسا ويقضي على آمال السنغال
من لحظة الميلاد إلى النزاع القضائي .. رحلة النسب بمشروع قانون الأسرة الجديد
ترحيل بلوجر أمريكي وصديقته ومنعهما من دخول مصر .. معلومات صادمة
سعر الدولار في آخر التعاملات .. تراجع طفيف أمام الجنيه
رشوان : تكليف رئاسي بتطوير الإعلام الوطني لزيادة تأثيره في المجتمع
القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والأرجنتين اليوم في كأس العالم
حريق بمحل فطائر في أرمنت الوابورات .. والحماية المدنية تتدخل
اشتباكات بين جماهير الجزائر والأرجنتين في تايمز سكوير قبل مواجهة المونديال
أوبتا تتوقع فوز النرويج على العراق في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026
من الصلح إلى التنازل .. كيف يغير مشروع قانون الأسرة قواعد الخلع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من الصلح إلى التنازل .. كيف يغير مشروع قانون الأسرة قواعد الخلع؟

قانون الأسرة
قانون الأسرة
حسن رضوان

لم يعد إنهاء العلاقة الزوجية في مشروع قانون الأسرة الجديد مجرد إجراء يبدأ بطلب الطلاق أو دعوى الخلع، إذ وضع المشروع مسارًا قانونيًا أكثر تفصيلًا يسبق لحظة الانفصال، يقوم على منح فرصة للصلح وإعادة تقييم القرار قبل الوصول إلى النهاية. 

ويأتي ذلك من خلال ضوابط جديدة تحكم الخلع والطلاق، خاصة خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، وهي الفترة التي يرى المشروع أنها تحتاج إلى تنظيم أكثر دقة لتقليل حالات الانفصال المبكر.

الخلع مقابل التنازل عن الحقوق المالية


نصت المادة (83) من مشروع قانون الأسرة على أن الخلع يتم إما بالتراضي بين الزوجين، أو من خلال حكم قضائي إذا أقامت الزوجة دعوى خلع، وفي هذه الحالة يتطلب الأمر أن:

تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية

ترد للزوج مقدم الصداق الذي حصلت عليه

تسقط عنها نفقة مدة سابقة على طلب الخلع

ويشترط مشروع قانون الأسرة أن تقر الزوجة صراحة أمام المحكمة بأنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأن استمرارها يهددها بعدم القدرة على إقامة حدود الله.

وفي المقابل، شدد مشروع قانون الأسرة على أن هذا التنازل لا يمتد إلى حقوق الأبناء، حيث لا يجوز أن يكون الخلع سببًا في إسقاط الحضانة أو النفقة أو أي حقوق خاصة بالأطفال أو أجر الحضانة.

كما أكد مشروع القانون أن الحكم بالخلع يكون بطلقة بائنة وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

الصلح الإجباري قبل الحكم


ألزم المشروع المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين قبل إصدار الحكم، من خلال:

ندب حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة أو من تراه المحكمة

منح مهلة لا تتجاوز شهرين لمحاولات الصلح

إلزام الحكمين بتقديم تقرير عما توصلا إليه


ولا يتم الحكم إلا بعد استنفاد هذه المحاولات وسماع أقوال الطرفين بعد حلف اليمين.

قيود جديدة على الطلاق خلال أول 3 سنوات
جاء الفصل الرابع من المشروع ليضع ضوابط خاصة للطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، حيث ألزم الزوج الذي يرغب في الطلاق بالتقدم بطلب إلى قاضي محكمة الأسرة المختص، مرفقًا بالمستندات الرسمية.

ويتولى القاضي استدعاء الزوجين ومحاولة الإصلاح بينهما، مع تسجيل النتائج رسميًا.

وفي هذا السياق فإن غياب الزوجة يُعد رفضًا للصلح وغياب الزوج يُعد تراجعًا عن طلب الطلاق. أما في حال فشل الصلح يُثبت ذلك رسميًا ويُسمح باستكمال إجراءات الطلاق

رقابة على التوثيق


ألزم القانون المأذون أو الموثق بعدم إتمام إجراءات الطلاق إلا بعد تقديم ما يفيد استكمال الإجراءات القضائية، خصوصًا في حالات الزواج التي لم يمر عليها ثلاث سنوات، لضمان عدم وقوع طلاق غير منظم أو سريع.

تنظيم دعوى الخلع


كما وضع المشروع قيودًا على رفع دعوى الخلع خلال السنوات الثلاث الأولى، حيث يجب على الزوجة:

التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة

الحصول على إذن مسبق لرفع الدعوى

الخضوع لمحاولات صلح إلزامية بين الطرفين
وفي حال عدم استكمال الإجراءات، تُرفض الدعوى شكليًا.

 جلسات الاستماع بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حول "مشروعات قوانين الأسرة 

وكان إيهاب الطماوي أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يبدأ تنظيم جلسات الاستماع حول "مشروعات قوانين الأسرة " اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٦ في مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بمدينة القاهرة الجديدة - التجمع الخامس فى تمام الساعة الثانية عشرة .

مشروع قانون الأسرة الجديد الطلاق الحقوق المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ثاني أكسيد التيتانيوم.. مادة مثيرة للجدل في القصب والمانجا والتمر هندي| إيه الحكاية؟

بعد القصب.. مادة التيتانيوم تصل عصير المانجا والتمر هندي

التصالح في مخالفات البناء

أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

أرشيفية

العثور على جثة مجهول مكبل بالحبال بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

التدخين

أكبر من اللي في خيالك.. أضرار كارثية للتدخين.. وهذا ما يحدث عندما يدخل الدخان لمجرى الدم

فعاليات ثقافية وفنية

من «التجربة» إلى «شكسبير في السبتية».. قصور الثقافة تصنع موسما للإبداع في المحافظات

محافظ الغربية

بالصور | إنجاز تاريخي يضع الغربية في صدارة التدريب الطبي .. طنطا العام أول مستشفى يحصل على الاعتماد المؤسسي للبورد المصري

بالصور

طريقة عمل كوكيز كأس العالم.. حلوى شهية بشكل كرة القدم

طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويعزّي في وفاة شقيق مدير إدارة شؤون المكتب | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لماذا تفقد النساء شعرها بعد سن الستين؟ أسباب غير متوقعة

أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين

هل يجب التوقف عن تناول السكر نهائيا؟ دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن فقدان الوزن والصحة

هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل والحب.. الحكاية التي لا يرويها كاملة

المزيد