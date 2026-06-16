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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الطماوي: الأحد.. انطلاق جلسات القومي لحقوق الإنسان بشأن قوانين الأسرة

ايهاب الطماوي
ايهاب الطماوي
فريدة محمد

قال إيهاب الطماوي أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يبدأ تنظيم جلسات الاستماع حول "مشروعات قوانين الأسرة " اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٦ في مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بمدينة القاهرة الجديدة - التجمع الخامس فى تمام الساعة الثانية عشرة .

وأضاف الطماوي أنه سيشارك في فعاليات جلسات الاستماع ممثلون عن مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الوزرات وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والشخصيات العامة والصحفيين والمهتمين بقضايا الأسرة .

وأكد الطماوي أن المجلس سيعقد 13 جلسة استماع (حوارية) بهدف بلورة رؤية شاملة للمجلس، في ضوء أحكام الدستور والمواثيق الدولية بشأن مشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب للجان النوعية المختصة.

وأشار الطماوي إلى أن قوانين الأسرة لها أهمية بالغة، نظرا لكونها تنظم كافة شؤون الأسرة بدءا من مرحلة الخطبة ومرورا بمرحلة الزيجة وانتهاء بآثار انتهاء كل مرحلة سواء كانت اثارا اقتصادية او اجتماعية، وباعتبار الأسرة هي النواة الاساسية للمجتمع فإن القوانين المنظمة للأسرة تمس مباشرة استقرار المجتمع وسلامة وتؤثر مباشرة وتتأثر بحقوق الإنسان بخاصة الحقوق الأقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ايهاب الطماوي المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي قوانين الأسرة

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