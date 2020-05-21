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فن

تزامنا مع حلقة الاختيار.. مروة ناجي تتذكر شهداء ملحمة البرث

الخميس 21/مايو/2020 - 06:38 م
مروة ناجي
مروة ناجي
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منار نور
أشادت مروه ناجي بحلقة الاختيار المقرر عرضها اليوم التي استشهد فيها احمد صابر منسي. 


ونشرت مروة ناجي صورة للشهيد احمد المنسي من خلال حسابها الشخصي انستجرام ، وعلقت قائلة : 
الشهداء الحقيقيين في ملحمة البرث.. عظم شهيدك ❤ #




وقررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة اليوم، الخميس، من مسلسل "الاختيار" من دون إعلانات.


وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم "المتحدة"، إن القرار صدر لتحقيق رغبة متابعي الدراما الوطنية الاستثنائية، وتحديدا الحلقة ٢٨ التي ينتظر أحداثها الجميع، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة بهذه الحلقة.


ويُذاع مسلسل الاختيار على قناة "أون" في التاسعة مساءً، وهو أحد الأعمال التي أنتجتها المتحدة في خدمة القضايا الوطنية المصرية وإيمانًا بأهمية دور القوى الناعمة، ويحقق مشاهدات قياسية غير مسبوقة.

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