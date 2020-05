تزامنا مع حلقة الاختيار.. مروة ناجي تتذكر شهداء ملحمة البرث

View this post on Instagram

الشهداء الحقيقيين في ملحمة البرث.. عظم شهيدك ❤ #تحيا_مصر_تحيا_مصر_تحيا_مصر #شهداء_الوطن #الاختيار #مسلسل_الاختيار #عظم_شهيدك #بنحبك_يا_مصر🇪🇬 #مصر_ام_الدنيا_وهاتبقى_اد_الدنيا