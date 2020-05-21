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أخبار العالم

الفوضى في زمن كورونا.. النيابة البريطانية تحقق في مئات قضايا البصق على رجال الأمن

الخميس 21/مايو/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت النيابة العامة البريطانية، اليوم الخميس، عن رصد 300 ملاحقة قضائية حول إعتداءات على رجال الشرطة وعمال الطوارئ خلال الشهر الأول فقط من الإغلاق. 

وقالت النيابة البريطانية وفق ما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية إنها تحقق مع 424 متهما في إنجلترا وويلز، بتهم ارتكاب 660 مخالفة متعلقة بفترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وتضم قائمة الاتهامات الاعتداء على رجال الطوارئ والأمن، و142 قضية متعلقة بجرائم أخرى، و99 مخالفة للنظام العام واعتداءات على عمال المتاجر وسرقة متاجر. 

كما سجلت النيابة البريطانية اتهامات لبعض الاشخاص بالسعال والبصق على رجال الطوارئ والأمن. 

فيما قال نددت النيابة العامة البريطانية بهذه الجرائم في حق رجال الطوارئ والأمن في بريطانيا، رغم ما يواجهوه من مخاطر أثناء الإغلاق بالبلاد، في مواجهة فيروس كورونا المستجد. 
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