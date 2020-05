بعد عرض الاختيار.. أبو هشيمة: هنفضل شايلينكم في قلوبنا لآخر العمر

View this post on Instagram

هنفضل شايلينكم في قلوبنا لآخر العمر.. رحم الله شهدائنا الأبطال وكتب لهم أعلى المنازل في الجنة .. #المنسي #ملحمة_البرث #عظم_شهيدك #الإختيار #الجيش_المصري_رجال #تحيا_مصر #شهداء_الوطن 🇪🇬 #أبو_هشيمة #Abouhashima