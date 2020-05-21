بعد عرض الاختيار.. أبو هشيمة: هنفضل شايلينكم في قلوبنا لآخر العمر

أشاد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بحلقة الاختيار التى تم عرضها اليوم التي استشهد فيها العقيد أحمد صابر منسي. أحمد









ونشر أحمد أبو هشيمة صورة للشهيد العقيد أحمد المنسي من خلال حسابه الشخصي انستجرام، وعلق قائلًا: "هنفضل شايلينكم في قلوبنا لآخر العمر.. رحم الله شهدائنا الأبطال وكتب لهم أعلى المنازل في الجنة ..

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وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏









ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.









ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.





وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.





ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما.



















