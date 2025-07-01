استشاري قلب: فحوصات القلب ضرورية مع وجود عوامل وراثية أو أعراض مقلقة

شدد الدكتور محمد السيد، استشاري القلب والأوعية الدموية، على أهمية الاهتمام بأي أعراض مرتبطة بصحة القلب، مثل الحرقان أو "الطبقة" على الصدر التي تمتد إلى الذراع، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض قد تدل على مشكلة قلبية تتطلب تشخيصاً دقيقاً عبر رسم القلب أو الأشعة المقطعية.

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الوراثة والضغط والسكر... عوامل لا يجب تجاهلها

وأوضح د. السيد في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر أن هناك عوامل خطر واضحة مثل التاريخ العائلي لأمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، وهي كلها تتطلب فحوصات دورية حتى في حال غياب الأعراض.



وأضاف:"لازم ناخد شكوى المريض بجدية ونجري فحوصات زي رسم القلب وأشعة مقطعية حسب الحالة."

الرياضة اليومية أساسية لتجنب الهبوط والنهجان

وأكد استشاري القلب أن ممارسة الرياضة ضرورية لتحفيز الدورة الدموية وتجنب أعراض مثل الهبوط، الدوخة، النهجان، والمشاكل الهضمية، قائلاً:"حتى لو مش قادر تروح جيم، مارس التمارين في البيت، أو استخدم أجهزة بسيطة لتحريك الجسم."

رسالة تحذير: لا تستهين بالأعراض البسيطة

واختتم د. السيد كلامه بالتأكيد على ضرورة عدم تجاهل أي عرض غريب في الصدر، خاصة إذا كان يمتد للذراع، لأن الوقاية تبدأ بالتشخيص المبكر، وفحص القلب قد يكون الفارق بين التدخل المبكر ووقوع مضاعفات خطيرة.