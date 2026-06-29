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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب بسرعة إحالة تعديلات قانون التصالح: المواطن ينتظر انتهاء المعوقات

الدكتور نبيل العطار
الدكتور نبيل العطار
محمد الشعراوي

طالب الدكتور نبيل العطار، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء وإحالتها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن آلاف المواطنين لا يزالون ينتظرون حلولًا تشريعية تُيسر إجراءات التصالح وتُنهي العقبات التي تواجههم.

وقال العطار، في تصريحاته إن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في ملف التصالح، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود عدد من التحديات التي تستلزم تدخلًا تشريعيًا سريعًا، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

الإسراع في تقديم تعديلات القانون

وأشار العطار إلى أن المواطنين يترقبون وفاء الحكومة بما أعلنته سابقًا بشأن الإسراع في تقديم تعديلات القانون، لافتًا إلى أن سرعة إقرارها ستسهم في حل العديد من المشكلات التي لا تزال قائمة على أرض الواقع.

الدكتور نبيل العطار نبيل العطار مجلس النواب البرلمان قانون التصالح في مخالفات البناء

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