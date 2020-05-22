AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قبل تناوله.. بحيلة بسيطة اختبار يكشف الفسيخ الفاسد

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تستعد الكثير من الاسر في تقديم الاكلات المعروفة للعادات المصرية في عيد الفطر من الاسماك المملحة والرنجة وقدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري اختبار بسيط للتعرف علي الفسيخ الفاسد من خلال حيلة بسيطة وهي :

"وضع الاسماك المملحة  في الماء
فاذا استقر الفسيخ او الرنجة في القاع اذا الفسيخ صالح ، اما اذا طفي الفسيخ او الرنجة علي السطح فهى فاسدة.
علامات فساد الرنجة  :

*اولا  التأكد من البيانات الأساسية مثل اسم الشركة المنتجة وتاريخ الانتاج والانتهاء المدون على صندوق الرنجة
*جسم السمكة مهترئ ولحمها غير متماسك
*لون السمكة لا يكون ذهبي بل يميل الى البني  ولحمها لونه يتراوح من الأصفر إلى البني الغامق كما ان جلد السمكة يوجد به تشققات او فتحات  .
* عند الضغط بالاصبع على جسم السمكة ينفذ الإصبع الى جسم السمكة بسهولة  .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ما تشتري.. احذر هذه العلامات عند شراء الأسماك المملحة

قبل شم النسيم.. نصائح لا تتجاهلها عند شراء الفسيخ والرنجة

قبل شم النسيم.. نصائح لا تتجاهلها عند شراء المأكولات المالحة.. 10 نصائح لتجنب أضرار الرنجة.. ونجلاء الشرشابي تقدم نصائح لنجاح تحضير الفسيخ في المنزل

شم النسيم.. طريقة آمنة لتحضير الفسيخ في المنزل و10 نصائح لتجنب أضرار الرنجة

قبل شم النسيم ب48 ساعة .. ضع الفسيخ والرنجة في الفريزر لهذا السبب

نشرة المرأة والصحة.. مرضى السكري أكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا.. و 6 كوارث صحية عند تلوين البيض.. ودرة تتألق يأطلالة جديدة.. وطرق احتفال السيدة القبطية بالعيد

ترشيحاتنا

محدش عرف يدخل الكمين.. مخرج الاختيار يعلق على ملحمة البرث

هاشتاج ملحمة البرث يتصدر الترند العالمي بعد عرض الحلقة الـ28 من الاختيار

أسباب توقف محرك السيارة فجأة على الطريق

احذر.. السمنة تزيد أعراض كورونا 3 أضعاف

موعد عيد الفطر 2020 وغرة شهر شوال وأول أيام العيد

بين الحقيقة والتمثيل أحمد العوضى يشارك صورة جديدة لشخصية هشام عشماوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدبلة وخاتم.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة هندية والجمهور: اتجوزتي

مليونير بريطاني يرفض قيود حظر التجول ويصفها بالأكثر تطرفا

طفلة تنقذ 4 أرواح بعد وفاتها.. وتفجر قانونًا جديدًا في بريطانيا