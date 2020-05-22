قبل تناوله.. بحيلة بسيطة اختبار يكشف الفسيخ الفاسد

تستعد الكثير من الاسر في تقديم الاكلات المعروفة للعادات المصرية في عيد الفطر من الاسماك المملحة والرنجة وقدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري اختبار بسيط للتعرف علي الفسيخ الفاسد من خلال حيلة بسيطة وهي :
"وضع الاسماك المملحة في الماء
فاذا استقر الفسيخ او الرنجة في القاع اذا الفسيخ صالح ، اما اذا طفي الفسيخ او الرنجة علي السطح فهى فاسدة.
علامات فساد الرنجة :
*اولا التأكد من البيانات الأساسية مثل اسم الشركة المنتجة وتاريخ الانتاج والانتهاء المدون على صندوق الرنجة
*جسم السمكة مهترئ ولحمها غير متماسك
*لون السمكة لا يكون ذهبي بل يميل الى البني ولحمها لونه يتراوح من الأصفر إلى البني الغامق كما ان جلد السمكة يوجد به تشققات او فتحات .
* عند الضغط بالاصبع على جسم السمكة ينفذ الإصبع الى جسم السمكة بسهولة .