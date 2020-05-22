قبل تناوله.. بحيلة بسيطة اختبار يكشف الفسيخ الفاسد

وضع الاسماك المملحة في الماء

فاذا استقر الفسيخ او الرنجة في القاع اذا الفسيخ صالح ، اما اذا طفي الفسيخ او الرنجة علي السطح فهى فاسدة.

علامات فساد الرنجة :





*اولا التأكد من البيانات الأساسية مثل اسم الشركة المنتجة وتاريخ الانتاج والانتهاء المدون على صندوق الرنجة

*جسم السمكة مهترئ ولحمها غير متماسك

*لون السمكة لا يكون ذهبي بل يميل الى البني ولحمها لونه يتراوح من الأصفر إلى البني الغامق كما ان جلد السمكة يوجد به تشققات او فتحات .