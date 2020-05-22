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فن

عندنا جيش تانى من الأمهات والأرامل.. منى زكي تنعى شهداء ملحمة البرث بعد الاختيار

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:08 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة منى زكى صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و يظهر فى الصورة شهداء ملحمة البرث كتيبة 103 .

كتبت معلقة على الصورة :" شكرا قواتنا المسلحة عندنا جيش مصرى بنفتخر بيه و جيش تانى من امهات أرامل الشهداء اكيد فخورين بابنائهم و ازواجهم رغم الفراق والبعاد".

تابعت قائلة:" ربنا يصبر كل ام و كل اخت و كل زوجه و كل مصرى فقد عزيز من اجل ارضنا"
نالت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:ربنا يرحم شهداء الوطن و يجعل قبرهم روضه من رياض الجنة..فخر مصر ربنا يرحمهم ..الله يرحمهم و يصبر اهاليهم.

وكانت حلقة الاختيارال 28  تتحدث عن ما حدث في معركة بئر البرث الحقيقية حينما استشهد الكتيبة 103 وعلي رأسها قائد الكتيبة الشهيد المقدم احمد المنسي, وظهر فيها الهجوم الغادر للتكفيرين علي الكمين وقتلهم للجنود والظباط بشكلا وحشي
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