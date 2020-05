عندنا جيش تانى من الأمهات والأرامل.. منى زكي تنعى شهداء ملحمة البرث بعد الاختيار

View this post on Instagram

شكرًا قواتُنا المُسلحه..عندنا جيش مصري بنفتخر بيه وجيش تاني من امهات وارامل الشهداء اكيد فخورين بأبنائهم وازواجهم رغم الفراق والبعاد .. ربنا يصبر كل ام وكل اخت وكل زوجه وكل مصري فقد عزيز من اجل ارضنا