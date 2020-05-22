أنشيلوتي: زيدان غير فكرتي عن كرة القدم وعليك منح كريستيانو حريته في الملعب

أجرى المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي مقابلة مع شبكة "سكاي سبورت" للحديث عن مسيرته التدريبية الاستثنائية.
وكشف أنشيلوتي أن الفرنسي زين الدين زيدان غير فكرته عن كرة القدم، حيث قال: "مع زيدان، فكرت لأول مرة في تغيير طريقة اللعب، جربت طريقة 3-4-1-2 في يوفنتوس، بوجود زيدان تحت إنزاجي وديل بييرو، بعدها لعبت بـ4 مدافعين لكن مع المحافظة على زيدان كصانع ألعاب".
وأضاف عن فترته مع يوفنتوس: "تجربتي مع اليوفي كانت جيدة من وجهة نظري، النادي منحني الدعم الكامل برغم إقالتي في نهاية العام الثاني، لكني كنت أشعر بالارتياح حتى اليوم الأخير".
وأشار أنشيلوتي أنه شعر بتواجده في المنزل خلال حقبته مع ميلان، لأنه كان يعرف اللاعبين جيدا وبعضهم زاملوه كلاعب.
وعن تشيلسي: "تشيلسي كان فريقا رائعا، الهدف كان الفوز بدوري الابطال، لكننا نجحنا في حصد الثنائية المحلية، الموسم الثاني كان صعبا، عانى دروجبا من الملاريا بعدما كان من أهم الأسماء في الموسم السابق".
وعن الفارق بين التدريب في إنجلترا وإيطاليا: "التدريب في البريميرليج ممتع أكثر، الضغوطات أقل والأجواء العامة أفضل".
وعن ريال مدريد: أعتقد أنك كمدرب لابد أن تجرب ريال مدريد يوما ما، قضيت عامين هناك وكانت تجربة لا تنسى، أعتقد أن ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم، الفوز بدوري الأبطال هناك بعد أعوام من المشاكل كان رائعا".
وتحدث أنشيلوتي عن طريقة تعامله مع كريستيانو رونالدو: "ليس عليك أن تبني الفريق حوله، كما قولت عن زيدان، لكن عليك أن تمنحه الحرية في الملعب، بدلا من منحه قيود تكتيكية صارمة، لأنه هناك لاعبين للمرحلة الهجومية والبعض الآخر يدافع".
وأضاف: "بالطبع عليك أن تعمل كفريق واحد، لأن هذا هو الجزء الأهم في كرة القدم، لكن مهاجمين مثل رونالدو يستطيعون التسجيل في كل مباراة تقريبا، ليس عليك أن تعطيه مهام دفاعية مكثفة".