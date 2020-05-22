الموعد الصحيح وطريقة إخراج زكاة الفطر.. فيديو

قال الشيخ الشحات العزازي من علماء الأزهر الشريف، إن زكاة الفطر يجب إخراجها فى اليوم الأخير من رمضان و الوقت المستحب لها قبل صلاة العيد؛ موضحا إن الشرع يكلف المسلم بما عنده، لذلك من يمتلك قوتا يخرج قوتا ومن يمتلك مالا فليخرج مالا، موضحا إن الأفضل هو إخراج الزكاة، مالا، لأنها أكثر نفعا.





وأضاف الشيخ الشحات العزازي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نور النبي» المذاع على قناة« صدى البلد»، إن زكاة الفطر، يخرجها الجميع بما فى ذلك الفقراء، وذلك حتى يذوقوا لذة العطاء، ويحقق صورة لعزة النفس.





وأكد الشحات العزازى، إن البعض منا قد يشنغل أو ينسي، إخراج زكاة الفطر، ولكن لايزال هناك متسعا من الوقت لإخراجها، خاصة وأنها ممتدة حتى إقامة صلاة العيد.





وكشف العزازي، من علماء الأزهر الشريف، عن درجات الصيام خلال شهر رمضان المبارك؛ موضحا أن شهر رمضان يشهد وتيرة من العمل والطاعة والعبادة تزيد فيه ولا تنقص؛ زالمسلم بعد نهاية شهر رمضان يكون تأدب بالصيام





وتابع العزازي: « فـاللسان والعين والأذن والعقل يصومون أيضا، فصار المسلم لا يفكر ولا يعمل إلا للخير، وتدرب القلب أيضا على الصيام فأصبح مشغول بالله سبحانه وتعالى».





وأشار العزازي إلى أن الشخص في الصيام لا يصوم عن الحرام فقط ولكن يتم الصيام عن فضول الحلال، فيتدرب الصائم على الاستغناء عن الحلال الذي أحله الله، وبذلك يعلي الصيام داخل المسلم عملية التسامي أو الاستغناء.





وكشف العزازي أن غنى الإنسان لا يقياس بما يملك ولكن يقاس بقدر ما يستطيع أن يتجرد، فكلما أصبح الإنسان أكثر تجردا أصبح أكثر راحة للبال.





وتحدث العزازي ، إنه يجب أن نحسن التوكل الكامل على الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب؛ لافتا إن الإنسان بطبيعته خطاء، والله خلقه ويعلم ذلك، لذلك فتح لعباده باب التوبة، ومن أقبل على ربه، يقبله الله.





وأوضح العزازى، إن الإنسان المقصر، لايزال أمامه فرصة للتوبة، وعليه بإستغلال الساعات المتبقاة من شهر رمضان قبل انقضائه، ويبدأ بالتضرع والعودة لله خاصة إن الحسنات يذهبن السيئات، مشددا إنه يجب أن نحسن التوكل الكامل على الله مع الأخذ بالاسباب.