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رياضة

وحشتني أيام زمان.. محمد زيدان مع حازم إمام وسيف زاهر.. شاهد

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

شارك الكابتن محمد زيدان جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة عائلية قديمة تجمعه بالكابتن حازم إمام لاعب الزمالك السابق والإعلامي سيف زاهر خلال تواجدهم في إحدى مدن الألعاب.


وعلق محمد زيدان على الصورة التي ظهر بها مع حازم إمام وسيف زاهر قبل انتشار فيروس كورونا قائلا " وحشتني ايام زمان دي جدا".


وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.


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وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

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