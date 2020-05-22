AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وليد سعد يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:00 م
وليد سعد
وليد سعد
Advertisements
محمد بدران
هنأ الملحن وليد سعد جمهوره، عبر حسابه على "انستجرام"، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


وكتب وليد سعد، قائلًا: "‏‏‏‏‏ يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. كل سنة وانتوا طيبين.. #عيد_الفطر #وليد_سعد #خليك_بالبيت".

يذكر ان دار الإفتاء المصرية، أعلنت عن أن بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال لعام 1441 هـ، وأن غدًا السبت 23 مايو 2020 ميلادية المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هـ، وعلى ذلك يكون عيد الفطر 2020 -1441 هجرية ، يوم 24 مايو لعام 2020 ميلادية.

وقالت دار الإفتاء، إنها استطلعت هلال شهر شوال لعام 1441 هـ، بعد غروب شمس اليوم الجمعة، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان  1441 هجرية، الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو لعام 2020 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأفادت  دار الإفتاء في بيان ألقاه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلال شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى هذا تعلن دار الإفتاء، عن أن بعد الأحد غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو عام 2020 ميلادية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد النبوي يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان المبارك

بالإسدال.. رشا مهدي تهنئ متابعيها بشهر رمضان.. شاهد

فايا يونان تهنئ متابعيها بحلول شهر رمضان.. شاهد

دار الإفتاء : الأحد أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال

موعد عيد الفطر 2020 وعدد أيام إجازة العيد ومواقيت الصلاة

مواقيت صلاة عيد الفطر في جميع محافظات الجمهورية

ترشيحاتنا

مقر الزمالك يرفع لافتات "نادي القرن الحقيقي"..صور

مواقيت صلاة عيد الفطر في جميع محافظات الجمهورية

غدا.. السعودية تبدأ تطبيق حظر التجول الكلي طوال اليوم

موعد صلاة عيد الفطر 2020.. وكيفية أدائها في المنزل

الكويت تسجل قرابة 1000 إصابة جديدة بـ كورونا

عبقرية وجبارة.. منة فضالي تشيد بدور روجينا في البرنس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظارة غريبة وساعة يد حمراء.. عائشة بن أحمد في إطلالة كاجوال

ببنطال لامع .. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

بـ الأسود اللامع | ياسمين عبد العزيز بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد