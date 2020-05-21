وليد سعد يطرح ما تغيبش ثواني لـ وائل جسار في عيد الفطر

‏انتهى الملحن وليد سعد من تسجيل ألحان أغنيته الجديدة "ما تغيبش ثواني" فى أول تعاون بينه وبين شركة لايف ستايلز ستوديوز. أغنيته





وطرحت الشركة برومو الأغنية التى يقوم بغنائها وائل جسار





‏الأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع : وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية فى أول أيام عيد الفطر.





يذكر أن الملحن وليد سعد قدم من قبل العديد من الألحان الناجحة التى ارتبطت باسم وائل جسار وجميعها أصبحت علامات فى مشواره الغنائي ومن بينها "مشيت خلاص" و"خلينى ذكره" و"غريبة الناس "و"يوم زفافك" و"بتوحشنى" و"لمين هعيش".



