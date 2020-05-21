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فن

وليد سعد يطرح ما تغيبش ثواني لـ وائل جسار في عيد الفطر

الخميس 21/مايو/2020 - 07:44 م
وليد سعد
وليد سعد
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محمد نحلة
‏انتهى الملحن وليد سعد من تسجيل ألحان أغنيته الجديدة "ما تغيبش ثواني" فى أول تعاون بينه وبين شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وطرحت الشركة برومو الأغنية التى يقوم بغنائها وائل جسار.

‏الأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع : وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية فى أول أيام عيد الفطر.

يذكر أن الملحن وليد سعد قدم من قبل العديد من الألحان الناجحة التى ارتبطت باسم وائل جسار وجميعها أصبحت علامات فى مشواره الغنائي ومن بينها "مشيت خلاص" و"خلينى ذكره" و"غريبة الناس "و"يوم زفافك" و"بتوحشنى" و"لمين هعيش".

وتنوعت الألحان بين الوطنية والاجتماعية و العاطفية والانسانية، ومن أشهر هذه الألحان الاعمال التى أبدعها وليد سعد "الليلة المحمدية" و"عمرى و ذكرياته" وقلبك حنين يا نبى" و"بحبك يا مصر".
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