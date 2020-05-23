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تعليم

شروط قبول المقالة البحثية لطلاب فرق النقل بكلية البنات عين شمس

السبت 23/مايو/2020 - 03:04 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
حسمت كلية البنات جامعة عين شمس مصير طلاب فرق النقل وأنه سوف سيتم تقييم طلاب المستويات الاول والثانى والثالث من خلال تقديم بحث فردى لكل طالبه على حده في كل مقرر . 

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وأوضحت الكلية الشروط للمقالة البحثية اولا الالترزام بعدد الصفحات المحددة هوامش الصفحة من الاربع اتجاهات 2.5سم والمسافة بين الاسطر 1.5سطر  يرفع البحث في صورة Pdf يسمي ملف البحث بأسم المقرر .

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وأشارت الكلية انه لايكتب اسم الطالبة او كودها في اي صفحة من صفحات البحث وان تكون نسبة الاقتباس لا تزيد على 25%ولا تبقبل الابحاث التي يثبت اقتباسها من أبحاث أخري تتحمل الطالبة المسوؤلية والقواعد التأديبية المترتبة علي اقتابس البحث كليا او جزئيا اثراء البحث بالمراجع الحديثة والمختلفة المصادر لهدف من البحث قياس مدي فهم الطالبات للمادة العلمية وحثهم علي البحث والقراءة .

أعنلت الصحفة الرسمية بكلية البنات جامعة عين شمس بيانا بشأن روابط رفع الأبحاث ستكون متاحة لجميع الطلاب من فرق النقل  بداية من يوم ٢١ مايو طبقا للموعد المتفق عليه .
 
وأوضحت انه  سيتم وضع روابط رفع الأبحاث علي موقع الكلية و ارسالها علي جروبات الواتس أب الخاصة بكل فرقة وإرسالها علي إيميلات الطالبات و ايضا وضعها على صفحة الكلية.
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