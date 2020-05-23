ليس من ضمنهم محمد صلاح.. بوتشيتينو يختار أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي





وقال ماوريسيو بوتشيتينو في حوار لصحيفة " سكاي سبورتس:" من وجهة نظري كيفين دي بروين وسيرجيو وأجويرو وربرتو فيرمينو، هم الأفضل في الوقت الحالي.





وتحدث بوتشيتينو عن مستقبله بعد إقالته من تدريب فريق توتنهام في شهر نوفمبر، قائلا:" أفضل التدريب في إنجلترا خلال الفترة المقبلة، لكن ليس لدى مشكلة ايضا في التدريب في دوريات أخرى".





وأضاف:" إقالتي من تدريب توتنهام كان أمرا مؤلما للغاية، لكنني تجاوزت هذه الفترة الصعبة، وأصبحت بحالة جيدة حاليا".





يذكر أن الدوري الإنجليزي متوقف حاليا، بقرار من رابطة البريميرليج، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

اختار ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام، أفضل ثلاثة لاعبين في مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج"، خلال الموسم الحالي.