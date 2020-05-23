AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليس من ضمنهم محمد صلاح.. بوتشيتينو يختار أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي

السبت 23/مايو/2020 - 02:34 م
بوتشيتينو
بوتشيتينو
Advertisements
محمد السعيد
اختار ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام، أفضل ثلاثة لاعبين في مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج"، خلال الموسم الحالي.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو في حوار لصحيفة " سكاي سبورتس:" من وجهة نظري كيفين دي بروين وسيرجيو وأجويرو وربرتو فيرمينو، هم الأفضل في الوقت الحالي.

وتحدث بوتشيتينو عن مستقبله بعد إقالته من تدريب فريق توتنهام في شهر نوفمبر، قائلا:" أفضل التدريب في إنجلترا خلال الفترة المقبلة، لكن ليس لدى مشكلة ايضا في التدريب في دوريات أخرى".

وأضاف:" إقالتي من تدريب توتنهام كان أمرا مؤلما للغاية، لكنني تجاوزت هذه الفترة الصعبة، وأصبحت بحالة جيدة حاليا".

يذكر أن الدوري الإنجليزي متوقف حاليا، بقرار من رابطة البريميرليج، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقارير: السعودية تتعاقد مع مدرب وصيف دوري أبطال أوروبا لقيادة نيوكاسل

السعودية تفاضل بين 3 مدربين كبار لقيادة نيوكاسل يونايتد.. تفاصيل

بوتشيتينو: أود تدريب توتنهام مرة أخرى قبل وفاتي

بوتشيتينو يطالب إدارة نيوكاسل يونايتد بهذا الشرط لتدريب الفريق

تقارير: بوتشيتينو يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

رابطة الدوري الإنجليزي توافق على استحواذ السعودية على أسهم نيوكاسل

ترشيحاتنا

تعبنا مرحش.. حافظ في الاختيار: سمعت خبر وفاة أمي وأنا بصور

دعاء آخر يوم في رمضان

17 سنة.. فتاة تعلن اغتصابها بالإكراه وتصويرها عارية.. شاهد

المشي والعمل وخدمات التوصيل.. حالات السماح بتجول السعوديين فى الحظر الكلى خلال أيام العيد

نقابة الفلاحين: 11 سببا تعيق تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

هاشتاج القبض على المغتصب مازن يتصدر تويتر.. ومغردون: ننتظر تحقيق العدالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار شيفروليه chevrolet من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

لكسر الملل.. فن تقديم العيدية بطرق جديدة

أسعار ومواصفات شيفروليه أفيو 2020 chevrolet aveo اليوم في مصر.. صور