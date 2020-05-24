اغتصاب فتاة التيك توك.. تحرك برلماني لتجريم التطبيق وحبس المخالفين

طالب النائب عصام منسي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزارة الاتصالات بضرورة إعداد تشريع لتجريم الاستخدام السيء لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "تيك توك" بعد الحوادث والتجاوزات الأخيرة التي سببها التطبيق، على أن تكون العقوبة الحبس للمخالفين، منوها بعدم وجود تشريع في مصر حتى يجرم هذه المخالفات.
جاء ذلك تعليقا على حوادث تطبيق "التيك توك" التي انتشرت مؤخرا وآخرها اغتصاب المراهقة منة عبدالعزيز المشهورة بفتاة التيك توك، والتي تعرضت للاغتصاب والتصوير بالإكراه بعد استدراجها من قبل متابعين لها.
كما طالب منسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتفعيل الرقابة الصارمة من قبل الوزارة على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي لرصد المخالفات ومعاقبة المخالفين، مشيرا إلى أن سهولة الاشتراك وصنع محتوى بهذه التطبيقات يجعل رقابة الأهالي على أولادهم صعبة "الأولاد والبنات بيعملوا اللي عايزينه بالتليفون من ورا أهلهم".
وأيد النائب مطالب حظر تطبيق "التيك توك" وغيره من التطبيقات المسيئة وحجبها في مصر، كما تفعل عدد من الدول كالصين واليابان، موضحا أنه لا يوجد مانع أو مخالفة من اتخاذ هذا الإجراء.
وأكد على أهمية تكثيف الحملات الإعلامية وزيادة الوعي بخطورة هذه التطبيقات وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع كجانب مكمل للجانب التشريعي، بجانب تقرب الأهالي من أبنائهم والاستماع إليهم وحثهم على الابتعاد عن هذه التطبيقات.