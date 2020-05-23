17 سنة.. فتاة تعلن اغتصابها بالإكراه وتصويرها عارية.. شاهد

ما بين ليلة وضحاها، انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسم منة عبد العزيز ومازن إبراهيم، أغلب التدوينات والتغريدات، بعدما ظهرت إحدى فتيات التيك توك وتدعى منة عبد العزيز، وأعلنت تعرضها للاغتصاب على يد صديقها مازن بمساعدة صديقاتها، بحسب روايتها، ليتصدر على الفور هاشتاج «حق منة عبد العزيز » و«القبض على المغتصب مازن إبراهيم» الترند، ليكشفا عن كارثة جديدة عبر برنامج «تيك توك».





منة عبد العزيز تبلغ من العمر 17 عامًا، نالت شهرتها من وراء فيديوهات ظهرت فيها، عبر برنامج التيك توك بصحبة شاب يدعى محمد كلاشنكوف، وادعى الشاب والفتاة أنهما متزوجان، وظل الحال هكذا حتى أمس، عندما ظهرت في فيديو جديد ووجهها مليء بالكدمات، وأكدت أنه تم استدراجها من جانب شاب يدعى مازن إبراهيم، بمساعدة مجموعة من صديقاتها، وأنه قام بالاعتداء عليها واغتصابها بالإكراه.





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وقالت منة عبد العزيز، في الفيديو، «واحد اسمه مازن إبراهيم اغتصبنى ومصورنى بالإكراه وضاربنى وعورنى فى كل جسمى، واللى منزلين الفيديوهات دى بنات صحابى متفقين معاه.. اسمها أسماء، ورحمة، وفاطمة.. كانوا متفقين مع مازن إنهم هيغتصبونى ويضربونى وهيصورونى.. أنا عايزه حقى.. مش عشان أنا يتيمة أو معرفتش العيب من الصح أو معرفتش الغلط»، وأضافت: «أنا فاتحة لايف من عند محمد، لأن مازن واخد تليفونى وواخد فلوسى وهربان من أبوه.. وأبوه هيوديه مصحة.. ومازن عاوزنى أقول لباباه إنه معملش فيا حاجة.. وبيقول إنى لو مقولتش كده هيدبحني».





وعقب نشر الفيديو، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنصفين، الأول أكد أن القضية سببها التعامل غير السليم مع برنامج «تيك توك» وقاموا بمهاجمة منة عبد العزيز بسبب ملابسها الفاضحة التي تظهر بها والرقص بشكل غير أخلاقي يتعارض مع العادات والتقاليد المصرية، بينما تعاطف النصف الآخر معها، مطالبين بتحرك المسئولين لإعادة حق الفتاة.





وعقب انتشار فيديو منه عبد العزيز، خرج مازن إبراهيم في أول تعليق له على الواقعة عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، ونشر عدة فيديوهات وصور أكد أنه لم يغتصب الفتاة مطالبًا الطب الشرعي بالكشف عليها لإثبات براءته، مؤكدًا أنها كانت تبتزه بصحبة كلاشينكوف للحصول منه على المال، لافتًا إلى أن اسمها الحقيقي هو آية وليس منة كما تدعي.





وفي منشور آخر، كتب مازن إبراهيم: «يا مفترية يا حرامية بكره يشوفوا إنك كدابة يا…. يا…. وهظهر قدام الناس كلها إنك….. كدابة»، كما نشر مقطع فيديو يجمعه بها وهما يؤدون بعض الحركات على أنغام أغنية عبر برنامج «تيك توك»، وعلق عليها قائلًا: «أيام لما كنت بتحدى الفلوس كان مازن كويس واما لقيتك بتبذيني لكن دلوقتي كلاشنكوف حلو وأنت مش بنت من زمان».





فيما خرجت شيماء شاكر صديقه منه عبد العزيز، للدفاع عن نفسها بالظهور في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، لتوجه العديد من الاتهامات للفتاة المغتصبة، مؤكدة على أنها تستحق ما حدث لها، مضيفة أنها تمتلك تسجيلات صوتية توثق حقيقة ما حدث بالضبط.