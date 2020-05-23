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أخبار البلد

هاشتاج #حق منة عبد العزيز يتصدر تويتر ..ومغردون:متى ستطبق قوانين رادعة

السبت 23/مايو/2020 - 12:43 م
منة عبد العزيز
منة عبد العزيز
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ميرنا محمود
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج  #حق منه عبد العزيز بعد تداول مقاطع فيديو مسربة يظهر فيها مشاهد للتعدي علي فتاة التيك توك منة عبد العزيز، مما أثار الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت التعليقات كالآتي : المشكله ان في ناس شايفه انها تستاهل انها تغتصب وتتضرب وتتصور تحت التهديد عشان بتلبس عريان... يعني مش بعيد بعد كام شهر اي بنت ماشية بشعرها ف الشارع تتهان او يدلق عليها مايه نار عشان احنا خلاص بقينا عايشين وسط دوا*عش ومصر بقت غابه وكله سايح ع كله ومفيش قانون ومفيش خوف من ربنا
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وقال آخرون:علفكره هيا كانت بايديها ميحصلش كل ده فيها هيا الي كانت فاتحها على البحري حتى لو كانت يتيمه او ظروفها وحشه ايه ممسكتش كتاب ربنا قبل كده طيب محدش نصحها قبل كده ان ده حلال وده حرام اصل مستحيل بقالها ١٧ سنه عايشه ومتعرفش تفرق بين الحلال والحرام.. هو مبرر يعني إنها عشان بتلبس كده أو بتعمل تيك توك إنه يتعمل فيها كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل ... كان ممكن اتعاطف معاها بس دخلت شوفت صورها فبصراحة هي تستاهل اضعاف الي حصلها .. عندما نرى من يبرر أن ما حصل لها نتيجة عدم سترها لنفسها وأنها أرخصت من جسدها فهذا دليل على وحشية المجتمع الحيواني الذي لا تردعه إلا النصوص وكأن الضحية ملامة لأن الذكر المسعور يراها عورة لم تستر نفسها.

كما طالب مغردون بتطبيق قوانين وضعية رادعة لهؤلاء الوحوش عديمي الإنسانية،  مستنكرين بتلبس إيه؟ بتعمل إيه؟ هي حُرة طالما مش بتاذي حد. إزاي بتبرورا يا حقراء فعل شنيع زي ده. مال اهاليكم البنت بتلبس إيه ... ده يديكم حق في إنكم تعملوا كده ؟ بتناموا مرتاحين يا كائنات ذكورية شهوانية ملعونة .

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو مسربة يظهر فيها مشاهد للتعدي على فتاة التيك توك منة عبد العزيز من ضربها و اغتصابها  وتصويرها بمساعدة أحد أصدقائها.
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