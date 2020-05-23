اعتقال رئيس تحرير صحيفة مغربية بتهمة محاولة اغتصاب شاب

كشفت وسائل إعلامية عن اعتقال السلطات في المغرب الصحفي سليمان الريسوني رئيس تحرير صحيفة "مغربية"، حيث تم وضعه رهن الحجز الاحتياطي.





وذكرت جريدة "الصباح" أن سليمان الريسوني اعتقل بتهم لا علاقة لها بالنشر والصحافة، وانما بتهم تتعلق بالشذوذ الجنسي، حيث يتهمه أحد الأشخاص بالاعتداء الجنسي عليه.





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ورفع شاب "مثلي" شكوى ضد الريسوني يتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليه ومحاولة اغنصابه، حيث تشير التقارير إلى أن علاقة عمل ومشروع تصوير كان يجمع بين الرجلين.





وتعود الواقعة لعام 2018، بحسب الصحيفة، حيث يتهم الشاب الريسوني باستدراجه ومحاولة اغتصابه بالقوة، لكنه قاوم الأمر ولم يبلغ وقتها خوفا من التشهير لأنه "مثليا".



