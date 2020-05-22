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أخبار العالم

ليسجن فيها الصحفيون.. سخرية من إعلان أردوغان عن جزيرة الديمقراطية والحريات

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:30 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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القسم الخارجي
أثار إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قرب افتتاح جزيرة للديمقراطية والحريات، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أردوغان في تصريحات اليوم إن تركيا ستفتتح جزيرة "الديمقراطية والحريات" في 27 مايو الجاري.

وعلق عليه أحد الرواد ساخرا: "ليسجن فيها الصحفيون".

وصنفت تركيا في المرتبة 154 من بين 180 دولة في حرية الصحافة، ويوجد داخل سجونها أكثر من 91 صحفيا.

وتواجه وسائل الإعلام التركية العديد من الضغوط والتهديدات بسبب تسلط الرئيس التركي أردوغان في الحكم، حيث أحكم الأخير قبضته على جميع مقاليد الحكم، والوقوف ضد الصحفيين والمعارضة ومنتقديه.

ومنذ بداية فترة حكمه، وعمل أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، واعتقالهم في حال نشر أي انتقادات ضد الدولة وسياساته.
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