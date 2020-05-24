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فن

سوق الحرير الحلقة الأخيرة.. خطف أولاد عمران بسبب غريب

الأحد 24/مايو/2020 - 06:46 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
انتهت الحلقة الثلاثين من المسلسل السوري سوق الحرير والتي تعتبر أخر حلقات الجزء الأول من المسلسل. والذي سيعرض الجزء الثاني له في رمضان ٢٠٢١ القادم. 
 
وفيها وخلال حفل زفاف عفيفة وسيف يقوم شحادة وصابر بخطف اولاد عمران ويقوم بتهديد غريب خلال العرس من اجل أن يعطيه نقود الأرض ومن أجل أن يأخد بثأره منه ويتفاجئ عمران بأن غريب هو شقيقه عبدالله. وانه هو من تسبب بخطف اولاده.

وتنتهي الحلقة بصوت اطلاق نار و تطفئ الانوار في عرس عفيفة ونرى كل من عفيفة وام عبدالله وخديجة وقمر وكريمة وهم في حالة حزن وبكاء
المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة. 

المسلسل تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك وقمر خلف  وميلاد يوسف وريام كفارنة وعبد الهادي  وشادي الصفدي واسعد فضة  وهيفاء واصف  ووفاء موصلي.

ومن مصر النجوم  : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة  : دارين حداد. 

 ويعرض حاليا على mbc1 و MBC عراق وmbc5 و lbc و منصة Shahid. Net. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى. 

وتدور أحداثه في خمسينات  القرن الماضي بمدينة دمشق  من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك
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