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اقتصاد

سعر الدولار بالبنوك اليوم الأحد 24-5-2020 أول أيام عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 12:14 م
سعر الدولار بالبنوك
سعر الدولار بالبنوك
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محمد يحيي
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات أول أيام عيد الفطر المبارك اليوم الأحد 24-5-2020؛ استقرارا لليوم الخامس علي التوالي، مسجلا 15.8 جنيه للشراء و15.9 جنيه للبيع؛ وفقا لما جاء بتسعيرة البنك المركزي المصري؛ بعد ارتفاعه بمعدل 10 قروش منذ أسبوع.

وجاء أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه المصري ببعض البنوك من بينها "بلوم، البركة، الاستثمار العربي، الكويت الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي" نحو 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.


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ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "المصرف المتحد، الأهلي، مصر" إلى نحو 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.

وبلغ  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 15.8 جنيه للشراء مقابل 15.9 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمعظم البنوك من بينها "التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، العربي الأفريقي الدولي، المصري الخليجي، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

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