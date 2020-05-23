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اقتصاد

10 قروش زيادة في سعر الدولار خلال أسبوع

السبت 23/مايو/2020 - 08:19 م
سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه
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محمد يحيي
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، ارتفاعا بنهاية تعاملات اليوم السبت بمعدل 10 قروش جملة واحدة مقارنة بما كانت عليه الأسعار منذ الأسبوع الماضي؛ ليسجل اليوم وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري 15.8 جنيه للشراء و 15.9 جنيه للبيع.

بلغ أدني سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببعض البنوك من بينها " بلوم، البركة، الاستثمار العربي، الكويت الوطني، مصرف أبوظبي الاسلامي" نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي، مصر" نحو 15.79 جنيه للشراء و 15.89 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية نحو 15.8 جنيه للشراء مقابل 15.9 جنيه للبيع.

ووصل أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمعظم البنوك من بينها " التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 15.81 جنيه لشراء و 15.91 جنيه للبيع.

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