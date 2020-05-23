10 قروش زيادة في سعر الدولار خلال أسبوع

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، ارتفاعا بنهاية تعاملات اليوم السبت بمعدل 10 قروش جملة واحدة مقارنة بما كانت عليه الأسعار منذ الأسبوع الماضي؛ ليسجل اليوم وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري 15.8 جنيه للشراء و 15.9 جنيه للبيع.
بلغ أدني سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببعض البنوك من بينها " بلوم، البركة، الاستثمار العربي، الكويت الوطني، مصرف أبوظبي الاسلامي" نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.
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سعر الدولار في البنوك اليوم 23-5-2020
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي، مصر" نحو 15.79 جنيه للشراء و 15.89 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية نحو 15.8 جنيه للشراء مقابل 15.9 جنيه للبيع.
ووصل أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمعظم البنوك من بينها " التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 15.81 جنيه لشراء و 15.91 جنيه للبيع.