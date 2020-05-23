سعر الدولار في البنوك اليوم 23-5-2020

واستقر الدولار فى بنك الاسكندرية عند 15.80 جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع .

وبلغ الدولار فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع .

وسجّل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ،

، العربى الافريقى الدولى، قناة السويس، بنك مصر ايران ) 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.