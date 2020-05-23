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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 23-5-2020

السبت 23/مايو/2020 - 07:07 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم السبت
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علياء فوزى
 ننشر أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، 23-5-2020 وفقاً لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزي المصري ليسجل 15.79 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .

وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.79جنيه للشراء و15.79جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.79 جنيه للشراء و15.89جنيه للبيع .

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واستقر الدولار فى بنك الاسكندرية عند 15.80 جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع .

وبلغ الدولار فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع .

وسجّل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، كريدى اجريكول، العربى الافريقى الدولى، قناة السويس، بنك مصر ايران ) 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع .

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وسجّل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضى بقيمة تتراواح ما بين 7 و11 قرشًا حسب كل بنك .
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